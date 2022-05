Caterina Balivo in Ballando con le stelle? La risposta che sconvolge

Gossip TV

Dopo le voci che davano Caterina Balivo nel cast del prossimo Ballando con le Stelle, la stessa conduttrice ha usato Instagram per fare chiarezza. Ci sarà o non ci sarà?

Ma allora Caterina Balivo sarà davvero nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle? Sarà una delle concorrenti del programma di Milly Carlucci? Per i fan della conduttrice Rai è arrivata una doccia fredda, perché l'interessata ha risposto via Instagram alla rete e al giornalista che aveva avviato lo scoop, liquidando ogni voce e smentendo categoricamente il suo coinvolgimento. Ma com'è andata?

Ballando con le Stelle, c'è Caterina Balivo? "Falso!"

In una storia Instagram Caterina Balivo, anni 42, apprezzata ultimamente sulla Rai, oltre che come giudice di Il cantante mascherato, anche per i suoi due anni passati a condurre Vieni da me, ha smentito categoricamente di essere tra i concorrenti del prossimo Ballando con le stelle. Lo scoop era stato dato sulle pagine di Oggi da Alberto Dandolo: pare che non sia la prima volta in cui Caterina diventa protagonista di gossip non rispondente a verità, tanto che nella storia molto ironica la Balivo ha scritto quanto segue.

E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso!

La connessione di Caterina con Ballando con le Stelle poteva essere suggerita dal rapporto professionale instaurato con Milly Carlucci, proprio per Il cantante mascherato. Ma nel mondo dello spettacolo non c'è mai nulla di automatico, quindi possiamo stare tranquilli e non leggere in questa risposta altri significati: Caterina Balivo non sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.