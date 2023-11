Caso Morgan, Fedez ai microfoni di Striscia la notizia: "Morgan cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto"

Gossip TV

Si torna a parlare del caso Morgan, con Striscia la Notizia che raggiunge Fedez e gli chiede un ulteriore intervento. Ecco cosa ha detto il rapper!

Continua a far discutere il caso Morgan: dopo la cacciata di Marco Castoldi da X Factor a causa di alcuni atteggiamenti incommentabili contro la conduttrice Francesca Michielin e i colleghi di giuria Fedez e Ambra Angiolini, anche il tg satirico si è interessato della questione e ha raggiunto sia Morgan sia Fedez per consegnare loro il tapiro d'oro.

Caso Morgan, Fedez sbotta ancora contro di lui ai microfoni di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia ha di nuovo raggiunto il rapper per un ulteriore chiarimento sul caso Morgan e per consegnargli il tapiro 'ragno' d'oro, un tapiro speciale perché, a detta di Valerio Staffelli, la vicenda si sta facendo sempre più intrigata. L'inviato di Striscia ha provato a indagare ulteriormente sulla quaestione del licenziamento di Morgan da X Factor e ha insistito perché Fedez raccontasse la propria verità e lo ha stuzzicato:

"Morgan vorrebbe che facessero vedere lo scambio di informazioni con Ambra"

Ma Fedez ha precisato che la questione con Ambra Angiolini non è mai stata messa in mezzo da lui e che non ha intenzione di parlare più di quanto successo:

"Non ho più niente da dire, quello che dovevo dire l'ho detto. Ci sono delle persone che l'hanno licenziato e detto delle cose e non sono io. Morgan ha fatto dei nomi...andate là e basta. Se lui ha parlato di Ambra, andate da lei, fate voi, raga. Lui è stato cacciato perché ha litigato con Ambra? No, non ho detto questo. Morgan è stato cacciato perché ha fatto qualcosa di brutto, probabilmente, se l'avessi fatto io avrebbero cacciato me. Non lo so, non l'ho licenziato io. Vi lascio con questo giallo. Perché non rilasciano i filmati? Non sono Sky io. Se l'hanno cacciato ci sarà un motivo, andate da Sky...non da me"