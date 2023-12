Caso Balocco-Chiara Ferragni, Simona Izzo stronca l'influencer: "Carriera basata sul nulla, merito solo..."

Gossip TV

Sulla situazione generata dallo scandalo Balocco e Chiara Ferragni è intervenuta Simona Izzo. Ecco cosa ha dichiarato!

Il caso Balocco-Chiara Ferragni continua a far discutere: dopo essersi scusata con un video costruito ad arte, l'influencer è sparita dai social, decidendo di trascorrere il suo Natale con i figli e la sua famiglia.

Simona Izzo spara a zero su Chiara Ferragni dopo il caso Balocco: "Carriera costruita sul nulla"

Secondo quanto riferiscono le ultime indiscrezioni, sembra che questo silenzio social dell'imprenditrice digitale sia in realtà dovuto a una precisa strategia che prevede l'assunzione di una task force per riabilitare la sua immagine, inevitabilmente macchiata dalla questione Balocco e dalla multa dell'Antitrust per "vendita scorretta" che sono costrette a pagare sia l'azienda dolciaria sia l'influencer.

Su Chiara Ferragni sono ovviamente piovute critiche a destra e a manca e tra gli ultimi esponenti del mondo dello spettacolo che hanno avuto da ridire sul suo comportamento c'è anche Simona Izzo.

Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, Izzo ha detto la sua sull'influencer, rendendo ben chiaro cosa pensa dell'influencer e della sua attività da imprenditrice digitale. Come sempre senza peli sulla lingua, la moglie di Ricky Tognazzi non ha trattenuto il suo fastidio per Ferragni e ha così sentenziato:

"Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda. […] I social crolleranno? Ma sì, sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza. Quando c’è il vulnus… […] Le carriere sui social? Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola. Però sono carriere fondate sul nulla, mi dispiace, ma è vero», ha detto Simona Izzo, stroncando definitivamente Chiara Ferragni"

Alle sue parole ha risposto immediatamente Alberto Matano, che ha cercato di placare gli animi accesi in studio e ha provato a difendere la capacità imprenditoriale dell'influencer, ricordando che Chiara Ferragni ha comunque anticipato di molto i tempi, intuendo da subito il potere che i social avrebbero avuto sul pubblico.