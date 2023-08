Carolina Stramare conferma il nuovo Flirt, e non si tratta di Antonino Spinalbese

Gossip TV

Carolina Stramare trova l’amore con il calciatore del Torino Pietro Pellegri, mettendo a tacere le voci che la volevano vicino all’ex di Belen Rodriguez.

Si è parlato a lungo di un possibile flirt tra Carolina Stramare, ex Miss Italia, e Antonino Spinalbese dopo la fine del percorso dell’ex di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip. La modella nega tutto e rincara la dose, presentando il nuovo fidanzato su Instagram: si tratta di un calciatore che ha avuto una relazione con una “figlia di” piuttosto famosa.

Carolina Stramare, altro che Antonino Spinalbese: ecco chi è il nuovo Fidanzato

Dopo la fine del suo percorso al Grande Fratello Vip, quando tutti hanno compreso che con Ginevra Lamborghini non ci sarebbe stato altro che amicizia anche lontano dalle telecamere di Cinecittà, si è iniziato a diffondere il pettegolezzo che avrebbe voluto Antonino Spinalbese insieme all’ex Miss Italia, Carolina Stramare. A rincarare la dose ci ha pensato proprio l’ex di Belen Rodriguez, pubblicando uno scatto con Carolina su Instagram. La foto ha fatto il giro del web ed è stata letta come conferma dei pettegolezzi sulla nascente coppia, facendo andare su tutte le furie la modella che ha chiesto ad Antonino di rimuovere immediatamente lo scatto.

Per ribadire e sottolineare di non aver alcun impegno sentimentale con Spinalbese, del quale è semplicemente buona amica grazie ad amici in comune, l’ex Miss ha deciso di venire allo scoperto con il nuovo fidanzato. Si tratta di Pietro Pellegri, calciatore del Torino, noto alle cronache rosa per aver avuto un relazione con Victorijia Mihailovic, figlia di Sinisa. Con lei, Pietro è stato per ben due anni ma la storia d’amore è naufragata e ora il calciatore classe 2001 si è innamorato di nuovo, questa volta della bella Carolina.

Erano ormai diversi giorni che il popolo del web si era accorto di strani movimento social tra i due, come messaggi dolci e cuori sparsi tra i numerosi commenti alle foto, fino a quando Carolina ha deciso di venire allo scoperto pubblicamente. È chiaro che la modella abbia voluto sottolineare la nuova relazione anche per mettere fine alle chiacchiere con Spinalbese, dato che normalmente Stramare non è solita sbandierare la propria vita privata su Instagram, come invece sta facendo da qualche giorno a questa parte abbracciata a Pietro. Cosa ne pensate di questa nuova coppia?