Carolina Stramare fa rimuovere la foto con Antonino Spinalbese: "Vi spiego perché"

Gossip TV

L'ex Miss Italia ha spiegato i motivi per cui ha chiesto ad Antonino Spinalbese di rimuovere una foto postata dall'ex di Belen, sul suo profilo Instagram ufficiale.

Da diverse settimane si mormora di un flirt tra l'ex gieffino ex compagno d Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese e la modella, ex Miss Italia, Carolina Stramare.

Oltre ad alcuni scambi di like, i due sono stati avvistati spesso insieme e ieri, Antonino, ha postato una foto sul suo profilo Instagram con Carolina. La foto in bianco e nero dove apparivano entrambi sorridenti, è scomparsa dopo pochi minuti. E' nato subito un mistero chiarato poco fa dalla Stramare. E' stata lei a chiedere a Spinalbese di rimuovere la foto perché non vuole alimentare pettegolezzi inesistenti.

Queste le parole della 24enne ligure, che ha tenuto anche a specificare che tra lei e Antonino esiste solo una semplice amicizia:

"Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune! Gli ho chiesto io di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto. Non vivendo di questi gossip, se posso cerco di evitarli!"