Carlo Conti erede di Amadeus? A lui potrebbe andare la conduzione del Festival di Sanremo

Carlo Conti pensa di tornare al timone del Festival di Sanremo? Ecco cosa ha rivelato il presentatore Rai e cosa pensa del format deciso da Amadeus.

C’è grande fermento per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Da quando Amadeus ha preso le redini della kermesse musicale più famosa della Penisola, qualcosa è cambiato e lo share è schizzato alle stelle, tanto da convincere i vertici di Viale Mazzini a non fare più a meno del presentatore Rai. Ma chi subentrerà al suo posto dopo l’ultimo anno come volto di Sanremo? Carlo Conti risponde così a chi gli chiede se sarà lui il nuovo prestatore.

Festival di Sanremo, Conti prende il posto di Amadeus?

La nuova edizione del Festival di Sanremo si prepara a debuttare a febbraio 2024 ma sono mesi - praticamente da quando si è conclusa quella che ha visto trionfare Marco Mengoni - che non si parla d’altro. Vuoi la bravura di Amadeus nel rendere una kermesse che per anni è stata apprezzata da una determinata fascia d’età un evento più giovanile, inserendo cantanti del momento e fregandosene dell’auto-tune, complice sicuramente la vittoria dei Maneskin e il grande successo internazionale che hanno ottenuto dopo questo evento.

Questa, nonostante la grande insistenza dei vertici di Viale Mazzini che hanno offerto di tutto ad Amadeus per convincerlo a restare, sarà l’ultima volta per lui come conduttore del Festival e già si pensa al sostituto. Bocciato Gerry Scotti, che ha ammesso che non sarà neppure ospite della kermesse come si era pensato, chiedendo al massimo un paio di biglietti in prima fila per essere tra il pubblico. Ci si domanda, allora, se sarà Carlo Conti a tornare al timone del programma e lui, nell’ultima intervista concessa a Mio, ha fatto capire di non aver in cantiere questo progetto.

“Ne ho fatti tre, uno più divertente dell’altro. Staremo a vedere, mai dire mai nella vita”. Insomma, neppure Conti vuole raccogliere l'eredità del Festival di Amadeus, che sembra essere un fardello molto pesante per tutti i conduttori. Mentre il pubblico chiede a gran voce il ritorno di Maria De Filippi sul palco sanremese, Conti sta per iniziare la nuova avventura a Tale e Quale Show. Il cast di questo anno è stellare e scoppiettante e il programma è sempre un grandissimo successo, tanto che Conti ammette di vedercisi al timone ancora fra dieci anni per poi lasciarlo in eredità a qualche valido, e più giovane, collega.