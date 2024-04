Carlo Conti e Fabio Fazio commentano l'addio alla Rai di Amadeus: "Ha fatto la scelta più giusta per lui".

Gossip TV

Il commento di Carlo Conti e Fabio Fazio sull'addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore approderà sul canale Nove in Warner Bros. Discover

Amadeus lascerà la Rai per approdare sul canale Nove in Warner Bros, Discover. La notizia, diffusa nella tarda mattinata di oggi dall'agenzia AdnKrons è ufficiale.

Carlo Conti e Fabio Fazio commentano l'addio di Amadeus alla Rai

"Amadeus non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il 31 agosto, con la Rai. Nel colloquio avuto a fine mattinata con il Dg Giampaolo Rossi, il conduttore - ha riportato oggi l'agenzia - ha ufficializzato la decisione che era nell’aria da settimane: la volontà di impegnarsi in nuove sfide professionali, che lo attendono - secondo rumors sempre più insistenti - sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery."

Due grandi e illustri colleghi di Amadeus, Carlo Conti e Fabio Fazio - che conduce su Nove, Che Tempo che Fa - hanno commentato la notizia.

“Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. E’ un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui” ha dichiarato Conti a LaPresse. E ha aggiunto: "Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte"

Fabio Fazio ad Adnkronos si è detto entusiasta di poter accogliere Amadeus in Warner Bros. Discovery:

“Ne sarei ovviamente molto molto felice“.

Fiorello, nel corso dell'ultima puntata di Viva Rai2!, ha preannunciato l'addio del collega e amico non senza la sua consueta ironia:

"Amadeus ospite da noi all'ultima puntata, quella del 10 maggio".

E sul suo compenso, il mattatore siciliano ha aggiunto:

"Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro".

E ancora:

""Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival".

Il contratto di Amadeus scadrà il prossimo 31 agosto. Il conduttore sarà al timone di Affari Tuoi fino al 1 giugno prossimo e a maggio 2024 sarà in diretta dall'Arena di Verona Una, Nessuna, Centomila con Fiorella Mannoia.