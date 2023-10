Can Yaman torna su Instagram con un lungo Post: ''Non promesse, ma fatti. Ci è voluto tempo per…''

Gossip TV

Can Yaman torna su Instagram con un lungo post, dedicato alla celebrazione dei frutti delle raccolte di beneficienza portare avanti questa estate per la sua associazione Can Yaman for Children.

Can Yaman sta vivendo un momento di stallo, tenendosi lontano dai social dopo le pesanti accuse della commerciante, che sostiene di essere stata aggredita dall’attore turco sul set di Viola come il Mare 2. Per spazzare la negatività delle ultime settimane, Yaman ha deciso di pubblicare il risultato della sua speciale raccolta fondi per i bambini dell’ospedale Umberto I di Roma.

Can Yaman, il commovente Post su Instagram

Can Yaman è impegnato sul set di Viola come il Mare 2, ma qualcosa rischia di minare gli equilibri tra gli attori della fiction targata Lux Vide. Questa volta non si tratta di gelosie, gossip o relazioni presunte bensì delle parole di una donna, una commerciante di Civita Castellana, che asserisce di essere stata aggredita da Can. L’accusa è diventata virale e le fan si sono scagliate contro la donna, tempestandola di insulti e minacce per difendere l’attore turco. Yaman è sparito dai social, ha cancellato anche l’ultima foto in cui provocava contro il gossip che lo voleva al Festival di Venezia per riconquistare l’ex Demet Ozdemir. Ora, tuttavia, il divo turco è tornato per parlare del suo progetto di beneficienza per l’ospedale Umberto I di Roma. Questa estate, oltre ad altri progetti, ha portato avanti il Break the Wall Tour con il quale ha incontrato le sue fan e raccolto fondi da devolvere ai bambini del noto ospedale romano.

"Le nostre non sono solo promesse, ma fatti. Quelli che ci siamo impegnati tutti insieme a realizzare quando è nata la Can Yaman for children ets. E così anche la missione del “Break the Wall tour”: aiutare L’Istituto di Neuropsichiatria Infantile del Policlino Umberto I […] Ci è voluto un po’ di tempo affinché esperti del settore realizzassero il progetto di un reparto che verrà ricostruito interamente. Ma siamo quasi pronti a mostrarvi quello che sarà, spiegandovi nel dettaglio che cosa stiamo per fare. Tutti insieme”, ha scritto Yaman con commozione su Instagram.

Tantissimi i messaggi delle sue fan, anche di coloro che hanno partecipato fisicamente all’iniziativa estiva per incontrare Can e aiutarlo. Nel frattempo, tutti si chiedono se questo incidente con la commerciante porterà la seconda stagione di Viola come il Mare a slittare al nuovo anno, saltando l'appuntamento invernale che era stato promesso dalla Rete.