Can Yaman e Sandokan: Luca Argentero rompe il silenzio sul progetto

Gossip TV

Luca Argentero svela tutta la verità sul progetto che vede Can Yaman nei panni di Sandokan.

Le fan di Can Yaman hanno bisogno di saperlo una volta per tutte: l’attore turco impersonerà o no Sandokan in una nuova serie tv? Il progetto è stato annunciato ormai diversi mesi ma sembra non riuscire a prendere forma, tanto che si è parlato di un’improvvisa cancellazione. Finalmente Luca Argentero, nel cast nei panni di Yanez de Gomera, ha rotto il silenzio rivelando tutto.

Can Yaman e Luca Argentero in Sandokan? Il progetto è confermato

Can Yaman ha concluso con soddisfazione il progetto di Viola come il Mare e si prepara ad osservare le reazioni delle sue numerose fan dopo il debutto su Canale 5, che avverrà il prossimo 30 settembre. Nel frattempo, Yaman è volato a Budapest dove è stato assediato dalle fan, felicissime di avere un po’ per loro il divo turco più amato del momento. Qui, Can si è mostrato alle prese con le prime prove per calarsi nei panni del protagonista de El Turco, nuova serie tv targata Disney +, felice di poter far amicizia con il suo fedele destriero che lo aiuterà sul set come un vero co-protagonista.

Eppure alle fan di Can interessa sapere qualcosa in più di un altro progetto, ovvero il remake di Sandokan annunciato ormai diversi mesi fa, per il quale l’attore si è allenato duramente in palestra tra combattimenti e sessioni di addominali, che sono state filmate diventando uno dei momenti preferiti per le utenti femminili di Instagram. Di Sandokan, infatti, non si sa nulla tranne che nel cast ci sarà Luca Argentero nei panni di Yanez de Gomera, l’amico fidato della Tigre di Mompracem, e che nelle ultime settimane si è parlato di una cancellazione frettolosa del progetto.

Una notizia che ha sconvolto le sostenitrici di Can che, visto l’annuncio del progetto e la benedizione pubblica di Kabir Bedi, pensavano fosse questione di settimane per dar via alle riprese. A togliere ogni dubbio su ciò che accadrà alla nuova serie tv ci ha pensato Luca Argentero, come fa sapere Blastingnews, che in una recente intervista ha confessato: “Al momento il progetto è in fase di scrittura. Essendo una coproduzione internazionale le fasi di lavorazione sono più articolate”. Niente cancellazione per Sandokan, dunque, ma solo un ritardo nell’inizio delle riprese che, nel frattempo, Yaman ha colmato prestandosi al progetto Disney.