Can Yaman, stile rock per trascorrere ''una bella serata'': fan in subbuglio, che succede

Can Yaman lascia Roma e vola a Bari, non indovinerete mai il perché.

Can Yaman è tornato più presente che mai su Instagram, mostrandosi nuovamente in viaggio in giro per l’Italia. Dopo aver rassicurato le fan sulle riprese della seconda stagione di Vola come il Mare, ammettendo di esserne molto soddisfatto, il divo turco è volato a Bari per trascorrere "una bella serata”. Le fan sono in subbuglio, ecco perché.

Can Yaman vola a Bari per incontrare proprio loro!

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più amati del momento, nonché sex symbol seguito da milioni di followers in tutto il mondo. Basti pensare che solo su Instagram ne conta 10.4 milioni, tutti pronti a seguire la sua vita privata e pubblica con grande passione. Il divo turco ha una vita molto attiva, tra impegni sul set della seconda stagione di Viola come il Mare (stagione sta venendo esattamente come l'aveva pensata e desiderata), lunghe ed estenuanti sessioni di palestra per mantenere il suo fisico pefetto, trova anche il tempo per viaggiare in giro per il Paese con il suo tour.

Da questa estate, infatti, per raccogliere fondi da devolvere al reparto pediatrico dell'ospedale Umberto I di Roma con la sua associazione Can Yaman for Children, l'attore ha preso parte a diverse serate evento per raccogliere fondi e incontrare le sue fan. Ora, Yaman annuncia di essere volato a Bari, incuriosendo tutti quanti.

Sulla sua pagina ufficiale, Can ha taggato De Cecco, noto marchio alimentare con il quale collabora ormai da anni come protagonista dei suoi spot pubblicitari, e la sua associazione Can Yaman for Children. Dunque la nuova serata di libera di Yaman, a dispetto di quanto creduto dal mondo del gossip che lo vorrebbe come un vero sciupafemmine, è tutta dedicata alla beneficienza e le sue fan non potrebbero esserne più felici e soddisfatte, soprattutto per lo stile rock e alla moda adottato per l'occasione, che di certo non è passato inosservato sui social.