Can Yaman sorprende su Instagram: ''Finalmente possiamo annunciare…''

Can Yaman fa un importante annuncio su Instagram. Il divo turco ha una bellissima notizia da dare a tutti i suoi sostenitori.

Can Yaman ha lasciato alle spalle le polemiche delle ultime settimane, concentrandosi sulle riprese di Viola come il Mare 2 per dare il suo meglio sul set, e sull’affetto dei fan che lo rincorrono per le strade di Palermo e ai quali non si nega mai. Yaman, poco fa, ha fatto un importante annuncio su Instagram che ha scaldato il cuore di tutti i suoi sostenitori.

Can Yaman, finalmente il progetto è ultimato: che annuncio speciale!

Quando si è famosi come lo è Can Yaman, non è semplice conciliare la grande popolarità, le aspettative dei fan e arginare le pagine dei gossip che spesso e volentieri si occupano della sua vita privata, o perlomeno di quella presunta dato che il divo turco è molto attento a tenerla per sé. Nelle ultime settimane, Yaman ha subito molte accuse e si è difeso come ha potuto, facendo parlare l’amore incondizionato dei suoi fan per lui. Fan che lo assediano a Palermo, dove sta ultimando le riprese di Viola come il Mare 2, e non lo fanno sentire mai solo, e fan che Yaman è sempre attento a trattare coi guanti, consapevole che il suo successo stratosferico deriva proprio da tutto questo amore.

Nel frattempo, Can è impegnato sul fronte delle donazioni e della beneficenza con la sua associazione Can Yaman for Children, raccogliendo fondi per l’ospedale romano Umberto I. Dopo aver lanciato una bella provocazione che ha fatto battere il cuore alle sue fan, Yaman è tornato su Instagram per parlare degli sviluppi del suo progetto dopo gli ultimi eventi del Break the Wall Tour andati in scena.

“Finalmente possiamo annunciare l’inizio dei lavori al reparto di Neuropsichiatria del Policlinico Umberto I. Sono stati mesi impegnativi. Il progetto ha visto coinvolti numerosi professionisti su più fronti (sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista medico). Sono tante le persone che hanno lavorato affinché il progetto del reparto rispondesse pienamente alle esigenze necessarie a far fronte alle necessità dei nostri piccoli, grandi eroi. Un nuovo reparto caldo, accogliente e all’avanguardia, dove bambini e ragazzi potranno vincere le loro battaglie grazie all’aiuto di medici ed infermieri, senza sentirsi stretti in un ambiente ospedaliero, affinché il loro percorso sia rischiarato da nuova luce, quella generata dall’amore che gli stiamo trasmettendo e dalla volontà di tendergli la mano”.

Can ha annunciato, insomma, che gli sforzi fatti negli ultimi mesi per raccogliere fondi necessari per i bambini del Policlinico sono andati a buon fine. I fan hanno apprezzato tantissimo l’impegno dell’attore e ora non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo con la seconda stagione di Viola come il Mare.