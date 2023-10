Can Yaman, silenzio rotto sui social: lo Spoiler su Viola come il Mare 2

Gossip TV

Can Yaman vuole dimenticare i gossip delle ultime settimane e regala un prezioso spoiler ai fan di Viola come il Mare.

Le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare non stanno andando proprio come secondo i piani. Francesca Chillemi e Can Yaman hanno spesso interrotto i lavoro sul set per impegni professionali e privati, poi è arrivato lo scandalo della denuncia della commerciante che racconta di essere stata aggredita dal divo turco. Yaman, dopo una certa latitanza, è tornato su Instagram per commentare il suo lavoro nella fiction targata Lux Vide, ed ecco cosa ha svelato.

Can Yaman rompe il silenzio sulla seconda stagione di Viola come il Mare

Nelle ultime settimane, Can Yaman è stato protagonista di gossip decisamente inaspettati che hanno portato ad un grande rallentamento nelle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare. La fiction, targata Lux Vide, doveva tornare in autunno su Canale 5 ma sembra che tutto ormai sia slittato in inverno, un po’ a causa degli impegni pubblici e privati dei protagonisti Yaman e Francesca Chillemi, un po’ per l’accusa shock della commerciante di Civita Castellana, che ha rivelato pubblicamente di essere stata aggredita dall’attore turco. Un dibattito che si sposterà, senza dubbio, nelle sedi più opportune che non sono le pagine di gossip, ma che ha sconvolto non poco l’opinione pubblica.

Yaman, infatti, non ha mai dato l’impressione di essere un uomo che perde facilmente la calma e, al contrario, è sempre molto attento alle persone che lo circondano, riconoscendo pubblicamente che senza lo stuolo di fan che lo venerano non sarebbe dove è ora. Pochi giorni fa, Yaman ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram, rivelando di essere in procinto di inaugurare il progetto per i bambini ricoverati all’ospedale Umberto I di Roma, con i fondi raccolti grandi al Break the Wall Tour. Un progetto che ha occupato gran parte della sua estate, concluso a ridosso del debutto delle riprese di Viola com il Mare 2, così da poter essere al cento per cento sul set.

Riprese che hanno generato, sin dall’inizio, un certo scalpore dato che Yaman e Chillemi sono apparsi molto distanti, quasi infastiditi dalla reciproca presenza, certamente non più appassionati come lo scorso anno. Strategia di marketing o contenziosi irrisolti? Questo non ci è dato saperlo, almeno per il momento, dato che entrambi evitano le domande sulla loro vita privata e sul loro rapporto. Quel che è certo è che Can, nonostante tutti i piccoli problemi del caso, sia molto molto felice di Viola come il Mare 2. A rivelarlo è l’attore in prima persona, che sui social posta una foto al tramonto e scrive: “Fine riprese e buon weekend. Comunque la seconda stagione viene una bomba, sono contento”. Tantissimi i commenti delle fan, felici di sapere che presto potranno rivedere il loro beniamino nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir, anche se ancora non è chiara la data di debutto della serie televisiva su Canale 5.