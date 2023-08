Can Yaman re della Movida in Sardegna, il Look dell'attore è un omaggio alla sua soap più famosa?

Gossip TV

Can Yaman si presenta con capelli selvaggia, un look bohémien che ricorda in modo impressionante quello di Can Divit in Daydreamer, ed è il re della discoteca in Sardegna.

Can Yaman, come molti dei Vip nostrani, ha scelto la Sardegna per scatenarsi di notte e rilassarsi sulle bianche coste di giorno. L’isola paradisiaca offre tutto ciò che un attore può chiedere e lui si mostra felice anche dell’entusiasmo dei fan che lo incontrano in discoteca, dove proprio questi giorni sta sfoggiando un look omaggio al suo personaggio più famoso.

Can Yaman omaggia Can Divit con il suo look selvaggio

Can Yaman si sta godendo una meritata vacanza in Sardegna, meta ambissima dai Vip di tutta Italia per le sue spiagge bianche, il mare cristallino ma anche per i locali notturni più alla moda del Paese. A Poltu Quatu, il divo turco per eccellenza si mostra sempre più sorridente ed entusiasta di questa pausa dal set, desideroso di ricaricarsi in attesa del ritorno davanti la macchina da presa per Viola come il Mare 2. Mentre i fan dell’attore si chiedono quale sorprese riserverà la trama della fiction con Francesca Chillemi, Can conquista il mondo con il lancio di due delle sue soap più amate in Giappone e Bulgaria.

Traguardo festeggiato dalle sue numerose fan, che si sono scatenate sui social, per poi notare qualcosa di veramente molto strano. In questi giorni, presentandosi nei ristoranti più buoni e nelle discoteche più alla moda della Sardegna, Yaman ha iniziato ad assumere un look già visto pochi anni fa ovvero quello bohémien del suo personaggio Can Divit nella soap Daydreamer. Fu proprio grazie a questa soap che Can esplose come sex symbol in tutta Europa, con la barba folta e i capelli lunghi e selvaggi ma anche con manciate di anelli e catenine.

E proprio mentre su La 5 inizia la replica della seconda stagione di Daydreamer, quella in cui Can e Sanem Aydin (impersonata dalla bella Demet Ozdemir) si rincontrano dopo un anno dal loro drammatico addio, Yaman sembra voler omaggiare il personaggio del burbero e tenebroso fotografo che gli ha dato la fama con gli outfit scelti per le serate in vacanza. Molte fan hanno fatto caso alla somiglianza in fatto di stile e hanno apprezzato il gesto di Yaman, senza dubbio sempre molto attento e riconoscente verso coloro che lo hanno reso un divo a tutti gli effetti. In Sardegna, Can è solo con alcuni amici e sembra proprio non essere interessato a fare nuove conoscenze, almeno non pubblicamente: l’amore dovrà attendere i nuovi impegni lavorativi e sul set, oppure è già presente nella sua vita ma ben nascosto da occhi indiscreti?