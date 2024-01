Can Yaman annuncia un Tour europeo, di cosa si tratta?

Gossip TV

Can Yaman si trova a Lisbona e, mentre girovaga per la capitale europea scoprendone le bellezze, ha annunciato che questa sarà la prima tappa di un tour europeo. L’attore turco, infatti, vuole continuare a raccogliere fondi per la sua associazione benefica, incontrando le fan che lo adorano e apprezzano il suo impegno. Ecco come ha commentato sui social.

Can Yaman a Lisbona, la prima tappa del tour: i dettagli

Negli ultimi giorni, concluse le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare e festeggiato il Capodanno con gli amici più intimi, Can Yaman ha lasciato l’Italia ed è volato a Lisbona. La sua non è propriamente una fuga di piacere, anche se il divo turco non ha nascosto di star approfittando dell’occasione per scoprire le bellezze di questa caratteristica capitale europea. Yaman è partito per continuare con la sua missione di raccogliere fondi per la sua associazione Can Yaman for Children, attraverso eventi che gli permettono di incontrare in prima persona le sue fan. Can non ha nascosto di essere rimasto piacevolmente stupito anche dall’amore delle fan portoghesi, che conoscono benissimo le sue serie televisive e lo apprezzano come attore e persona, e nel farlo ha annunciato che Lisbona sarà la prima tappa del suo tour europeo.

“Sono orgoglioso di poter allargare il nostro tour di beneficenza in una dimensione internazionale dopo l'Italia. La prima tappa è stata Lisbona, Portogallo. È bello scoprire anche che le mie serie tv sono sempre più popolari di recente. Ho sempre voluto visitare il Portogallo. Meno male che si avvera in questo modo con una bella cena meet&greet in un locale così elegante e il giorno dopo con una visita in ospedale che scalda il cuore per fare qualche regalo ai bambini”.

L’impegno di Can è assolutamente da premiare, dato che l’attore sta dedicando il suo prezioso e centellinato tempo libero per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici, ma le fan ora si chiedono: questo impegno porterà ad un ulteriore ritardo nell’inizio delle riprese di Sandokan? In realtà il mistero è stato svelato dall’attore in prima persona, che ha ammesso di dover perdere peso e fare un grande lavoro fisico per potersi calare nei panni della leggendaria Tigre della Malesia. Dunque le riprese inizieranno appena il risultato sarà raggiunto.