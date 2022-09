Can Yaman, nuova pubblicità per l'attore: Ecco di cosa si tratta...

Gossip TV

Annunciato l'arrivo di un nuovo spot della De Cecco con Can Yaman. Scopriamo insieme tutti i dettagli della pubblicità!

Sembra che Can Yaman non lascerà davvero l’Italia, o almeno le nostre televisioni. E' noto che l’attore turco diventerà presto una compagnia fissa del venerdì sera con la fiction Viola Come il Mare, in onda su Canale 5 dal 30 settembre 2022. La sua presenza in TV però non si limiterà a questo! E’ stato infatti annunciato un nuovo spot pubblicitario della De Cecco, che Yaman ha girato lo scorso agosto tra un impegno lavorativo e l’altro.

Can Yaman protagonista di un nuovo spot per la De Cecco

L’annuncio del trasferimento di Can Yaman a Budapest per iniziare le riprese di “El Turco”, ha scosso non poco i suoi fan, che per fortuna non saranno costretti a dire del tutto addio al loro beniamino. Sebbene infatti l’attore starà lontano dall’Italia per sei mesi, non lascerà invece la nostra TV, dove lo vedremo a breve sia nella fiction Viola Come il Mare sia in un nuovo spot pubblicitario della De Cecco!

La nota azienda alimentare, con cui Can Yaman ha stretto una collaborazione dal suo arrivo in Italia, ha annunciato recentemente l’arrivo di un nuovo spot pubblicitario. L’attore turco ha girato la réclame nel mese di agosto, come mostra la data riportata su un “ciak” in un foto pubblicata da Yaman nelle sue Instagram Stories.

Can Yaman sarà dunque lontano solo fisicamente dal Bel Paese e dai suoi fan, da cui ha assicurato di tornare nel corso dei sei mesi in cui vivrà a Budapest.