Can Yaman, il consiglio di Maurizio Costanzo all'attore turco

In uno dei suoi ultimi interventi sulla rubrica del settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo - scomparso venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni - rispose a un'ammiratrice dell'attore turco Can Yaman e dando un consiglio prezioso, indirettamente, all'interprete di Viola come il mare. Scopriamo insieme cosa gli disse.

Oltre a essere stato un profondo innovatore del linguaggio televisivo e del giornalismo italiano, Maurizio Costanzo era autore di una rubrica sul settimanale Nuovo, in cui commentava programmi tv, attori e personaggi dello star stystem italiano. La sua morte, avvenuta il 24 febbraio a Roma, all'età di 84 anni, ha sconvolto un intero paese, tanto che ogni rete e palinsesto televisivo sono ora un omaggio costante alla sua carriera. Per la rubrica su Nuovo, a una delle sue lettrici che gli chiedeva come mai l'attore turco Can Yaman non fosse più comparso molto in tv - l'ultima apparizione è la puntata iniziale della nuova stagione di C'è Posta per Te - Costanzo ha dato una risposta che è stata insieme stoccata e prezioso consiglio per l'attore turco.

Can Yaman, secondo Maurizio Costanzo ecco cosa dovrà fare per restare sulla cresta dell'onda

Can Yaman è noto al pubblico italiano come principale protagonista maschile di numerose soap opera turche, come Bittersweet, ma è diventato anche protagonista di una fiction italiana al fianco di Francesca Chillemi in Viola come il mare. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, ma da allora, Can Yaman non è più stato molto presente sugli schermi nostrani. In realtà, attualmente, l'attore è impegnato nelle riprese della serie di Disney + El Turco, in cui sarà affiancato da Greta Ferro.

Tuttavia, molte sue ammiratrici si sono dette preoccupate della prolungata assenza di Yaman dal piccolo schermo e in una lettera al settimanale Nuovo una di loro aveva chiesto a Maurizio Costanzo il perché di questa assenza. Con la sua nota ironica e acume, il giornalista aveva commentato:

"Sembra che sia sparito dalla circolazione, ora fa solo pubblicità. Eppure, era stato acclamato come il nuovo prodigio della fiction televisiva. Di certo ha aottenuto uno spazio importante perché è un bell'uomo, dote che quando fai il mestiere di attore non è secondaria. Tuttavia, dovrà dimostrare di avere stoffa per restare sulla cresta dell'onda."