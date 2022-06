Can Yaman vince un altro premio, poi fa una confessione spiazzante: ''Desideravo conoscerlo''

Gossip TV

Can Yaman riceve un premio al Filming Italy Sardegna Festival e si mostra molto felice su Instagram.

La carriera di Can Yaman splende sempre di più, tra premiazioni, riconoscimenti ufficiali e delle numerose fan. L’attore turco, dopo una fuga nella sua bellissima città natale Istanbul, è tornato in Italia ed è volato in Sardegna in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, dove ha ricevuto un nuovo premio e ha presentato il suo libro. Can, tuttavia, ha confidato che l’onore più grande è stato conoscere una personalità di spicco, collegata al suo nuovo progetto su Disney +.

Can Yaman premiato in Sardegna: gioia incontenibile

Per Can Yaman ci sono sempre novità dietro l’angolo e, almeno fino ad ora, l’attore turco può dirsi decisamente entusiasta per la piega che ha preso la sua carriera. Sbocciato dopo la messa in onda di Daydreamer, che lo ha incoronato sogno erotico delle donne italiane e di mezzo Europa, Can si è impegnato moltissimo nella recitazione ma anche nel perfezionamento della sua, già notevole, forma fisica. Così, l’attore turco è stato scelto per Viola come il Mare, dove recita in italiano al fianco di Francesca Chillemi, che andrà in onda in autunno su Canale5.

Questo, tuttavia, non è l’unico nuovo progetto di Can, che sarà anche protagonista della nuova serie targata Disney +, El Turco, e impersonerà Sandokan nel remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta. Negli ultimi giorni, dopo essere tornato in Turchia ed essersi lasciato immortalare per Instagram, Can è stato ospite del Filming Italy Sardegna Festival. Qui, vestito da capo a piedi da Dolce&Gabbana con look freschi quanto decisamente inaspettati, Yaman ha ricevuto un premio per la sua carriera in ascesa, per poi presentare il suo “Sembra strano anche a me”.

“Ciao Sardegna! È stata un’esperienza fantastica, sono onorato di aver partecipato e soprattutto di aver ricevuto un premio da Daniel Frigo che desideravo conoscere da tempo. Faccio i complimenti a tutta l’organizzazione del "Filming IItaly Sardegna Festival" ed in particolare a Tiziana Rocca sempre impeccabile in tutto. Saluto tutte le persone e gli attori meravigliosi che ho incontrato con l’augurio di rivederli presto. Un ringraziamento speciale a D&G per la continua e costante assistenza e disponibilità. Un abbraccio a tutto il mio team per l'eccellente lavoro”.

Can ha scritto questo post di ringraziamento su Instagram, ammettendo di essere grato per il premio, per il calore ricevuto ma soprattutto per aver conosciuto Daniel Frigo. Ma chi è costui? Daniel Frigo è l’Amministratore Delegato di Diseny Italia, e certamente Can era curioso di conoscerlo in vista del suo progetto El Turco, che si vocifera vedrà un cast internazionale e un’ambientazione unica.