Can Yaman e Demet Ozdemir più vicini che mai: finalmente una buona notizia per i Fan?

Can Yaman e Demet Ozdemir si trovano, dopo tanto tempia pochissimi chilometri di distanza e i fan esultano: reunion in vista?

Can Yaman e Demet Ozdemir non sono così geograficamente vicini da tantissimo tempo, più precisamente dalla presentazione della piattaforma Disney + in Turchia. L’attore, impegnato sul set di Viola come il Mare 2, troverà un momento da dedicare alla sua ex collega? I fan sperano in un ritorno di fiamma proprio qui, in Italia.

Can Yaman e Demet Ozdemir potrebbero finalmente incontrarsi!

Nelle ultime ore i fan di Can Yaman e Demet Ozdemir sono in subbuglio. L’attore turco, dopo aver incontrato la star di Gomorra Salvatore Esposito regalando al popolo di Instagram un video di cui parlare, si trova sul set della seconda stagione di Viola come il Mare. Qui, Yaman si è mostrato amichevole con la collega Francesca Chillemi, ma è chiaro a tutti che il loro rapporto non sia più quello di un tempo. Un chiaro indizio è la mancanza di auguro social da parte di Can che di per sé non sarebbe cosa strana, dato che il divo turco è particolarmente riservato, ma lo è nel momento in cui l’anno precedente nello stesso periodo non faceva che condividere video con Chillemi.

Nel frattempo, dopo aver ufficializzato il divorzio da Oguzhan Koc, Demet ha trascorso alcuni giorni ad Atene dove sembra che abbia acquistato una mega villa dal valore di un milioni di dollari, per soggiornare nella capitale greca ogni volta che lo desidera, da sola o in dolce compagnia. Ieri, tuttavia, Demet è apparsa a sorpresa a Milano al concerto spaziale di The Weekend, e ha postato diversi video delle performance del cantante mentre si scatena sul palco.

Dunque, ricapitolando: Can è a Roma sul set, ma sappiamo che potrebbe spostarsi durante le pause, mentre la Ozdemir è a Milano e potrebbe facilmente raggiungere il suo ex collega. Forse il sogno dei fan dei due protagonisti della soap Daydreamer sta per avverarsi? Se volessero, Can e Demet potrebbero incontrarsi in segreto e senza riflettori un po’ ovunque, magari per parlare e confrontarsi dopo gli insistenti gossip sulla loro passata e presunta relazione amorosa. Insomma, se lo volessero, questo sarebbe il momento perfetto per riprendere i rapporti e magari pensare di costruire una love story: Yaman è single ufficialmente da quando ha lasciato Diletta Leotta, e non ha alcuna storia importante in ballo; Demet è libera dal vincolo matrimoniale e ha concluso i suoi ultimi progetti televisivi in Turchia. Certamente, la star potrebbe trovare facilmente lavoro in Italia, dove è amatissima da tanti tanti fan.