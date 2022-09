Can Yaman conferma, sarà ospite in un programma Mediaset: ecco quale

Gossip TV

Can Yaman, entusiasta per l’accoglienza a Venezia, annuncia che sarà ospite di un noto programma Mediaset.

Can Yaman è stato accolto con grande entusiasmo a Venezia per la presentazione di Viola come il Mare, la fiction che lo vede al fianco di Francesca Cihillemi. L’attore, sull’onda dell’emozione, ha confermato la sua presenza in uno dei programmi più amati di Mediaset, ecco quale.

Can Yaman fa una rivelazione, fan sorprese!

In questi giorni, Can Yaman si trova a Venezia per presentare Viola com il Mare, la fiction che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi. L’attore turco è molto soddisfatto e felice di aver fatto parte della produzione Lux Vide, che gli ha permesso di mettersi alla prova recitando totalmente in italiano per la prima volta, ma anche di misurarsi con un personaggio complesso dalle molte sfaccettature come quello dell’ispettore capo Francesco Demir. Sul set è nata una bella complicità con Francesca, che si è riflessa sul secondo sensuale red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove i due attori sono apparsi insieme sorridenti e decisamente bellissimi.

Yaman ha parlato a lungo del lavoro con Chillemi, facendo capire che grazie alla loro amicizia il suo lavoro come attore è stato senza dubbio facilitato e migliorato. Sentimento condiviso anche dalla bella siciliana, che ha preso Can sotto la sua ala protettiva, impedendogli di arrendersi e aiutandolo ad allenarsi con l’italiano. Concluso l’evento, Can ha condiviso diversi video sulla sua pagina Instagram, mostrandosi insolitamente molto social per i suoi standard, tra cui quello realizzato dalla redazione di Verissimo per lui.

L’attore turco ha ringraziato e ha svelato pubblicamente che presto sarà presente nello studio del talk show di Canale 5, per un’intervista con Silvia Toffanin. Le fan sono in visibilio, pronte a godere dell’apparizione pubblica del loro beniamino e ora non resta che attendere la messa in onda del suo intervento nel programma Mediaset.