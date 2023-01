C'è Posta per Te, Maria De Filippi e il giallo del vestito copiato da Sonia Bruganelli

Gossip TV

A C'è Posta per Te sembra che la conduttrice Maria De Filippi indossasse lo stesso vestito indossato dall'opinionista Sonia Bruganelli durante una puntata del GFVip e questo ha scatenato i commenti social, compreso quello di Bruganelli. Ecco cosa ha detto.

La puntata di ieri di C'è Posta per Te è stata, oltre che un crogiolo di emozioni e commozione, anche un momento che ha scatenato la curiosità del pubblico per il vestito indossato dalla conduttrice Maria De Filippi.

C'è Posta per Te, Maria De Filippi e Sonia Bruganelli con lo stesso vestito?

Si tratta di un modello molto sobrio ed elegante, un Alexander McQueen, già noto al pubblico di Canale 5. Infatti, i più attenti non hanno potuto non notare che lo stesso identico modello era stato indossato da Sonia Bruganelli durante una puntata del GFVip, dove la moglie di Paolo Bonolis è opinionista in questa edizione.

I fan, divertiti, hanno allertato con i loro messaggi Bruganelli e lei, con l'ironia che la contraddistingue, non ha potuto non commentare sotto una delle foto che ritraeva Maria De Filippi con il vestito in questione:

"Questo è un onore per me"

La foto è stata anche postata nelle stories di Instagram di Sonia Bruganelli con tanto di emoji dagli occhi a cuoricino.

