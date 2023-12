C'è Posta per Te, l'ex postino Maurizio Zamboni si racconta: i motivi dell'addio al programma e cosa fa oggi!

Gossip TV

In una recente intervista, l'ex postino di C'è Posta per Te Maurizio Zamboni ha rivelato perché ha lasciato il programma e cosa fa oggi!

Di C'è Posta per Te tutto il pubblico di Canale5 ricorderà Maurizio Zamboni, il postino che per 20 anni ha consegnato le lettere di invito ai vari ospiti del programma di Maria De Filippi. Intervistato da TvBlog, ha svelato come mai ha deciso di lasciare il programma e di cosa si occupa oggi.

C'è Posta per Te, Maurizio Zamboni svela perché ha lasciato il programma!

Zamboni ha ricordato, in una recente intervista, quanto sia stato felice negli anni in cui girava con la bici nel ruolo di postino di C'è Posta per Te e quanto fossero sorpresi i destinatari di trovarsi di fronte le lettere di persone che non sentivano da tempo:

"Quando arrivavamo in città andavamo alla ricerca dell'abitazione, sperando di trovare i destinatari in casa. Non è una cosa scontata, poi in seguito giravamo le riprese in bici."

Nel 2019 arriva l'addio al programma, i cui motivi sono stati così spiegati da Zamboni nell'intervista:

"Lasciai poco prima del Covi. Dopo 20 anni di fila sentivo di aver chiuso il cerchio. Ho preferito concentrarmi su altro"

Ad oggi, l'ex postino di C'è Posta per Te si occupa, con un amico, di un'agenzia di animazione con cui dà lavoro a oltre 150 ragazzi dai 20 anni in su:

"Il nostro scopo è creare relazioni tra le persone, far nascere delle amicizie. Oggi è tutto più complicato, tutto si è raffreddato, un po' per i social, un po' per la pandemia. Ci siamo disabituati a relazionarci, c'è timidezza e più freddezza"