C’è Posta per Te, anticipazioni: svelati i primi 5 ospiti

Lunedì 1 ottobre, negli studi Elios di Roma si è registrata la prima puntata della 27esima edizione di C'è Posta per Te, il people show più amato del piccolo schermo, ideato e condotto da Maria De Filippi.

C'e Posta per Te, anticipazioni: gli ospiti delle prime registrazioni

C’è posta per te, "un autentico classico della tv italiana, che mette in scena con assoluta grazia pagine di vita, tra emozioni e difficoltà, speranze e sogni, fermezza ed empatia" come dichiarato dal direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.

SuperGuidaTv, in esclusiva, ha svelato cinque super ospiti che hanno preso parte alla prima puntata: due super big della tv italiana e tre volti di Terra Amara, la soap opera turca amatissima dal pubblico della rete ammiraglia del Biscione: Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman e Uğur Güneş.

"Come mai la De Filippi ha puntato proprio sugli attori della soap opera turca? - si legge sul portale di SuperGuidaTv - Il motivo è presto detto. Le vicende che vedono protagonisti questi tre bellissimi e bravissimi attori stanno conquistando il pubblico internazionale e hanno mostrato di avere un certo fascino anche su quello italiano. I dati auditel riguardanti la soap parlano chiaro. Che dire in merito a Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli? Entrambi sono già stati protagonisti, in passato, di alcune storie molto toccanti. Grandi amici della De Filippi, sia Bonolis che la Ferilli, hanno accettato subito l’invito che la conduttrice ha fatto loro per poter abbracciare loro fan, incoraggiarli o aiutarli a sancire un momento particolare della loro vita"