C'è Posta per Te, Anticipazioni registrazioni: in studio Stefano De Martino e altri 10 Vip di primo piano

Si sono tenute le prime registrazioni della nuova stagione di C'è Posta per Te, l'amato show di Maria De Filippi che torna a partire da sabato 11 gennaio 2025 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni e gli ospiti Vip.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova stagione di C’è Posta per Te, lo show condotto da Maria De Filippi in prima serata che racconta emozioni forti, storie incredibili ricche di colpi di scena. Nel frattempo, si sono tenute le prime registrazioni del programma, in onda da sabato 11 gennaio 2025 su Canale 5, ed ecco le Anticipazioni e i Vip presenti, tra cui spunta il nome di Stefano De Martino.

C’è Posta per Te, quando torna su Canale 5

Dopo il successo della primissima edizione, andata in onda a gennaio 2000, C’è Posta per Te è diventato uno dei programmi di punta di Mediaset e i fan di Maria De Filippi non l’hanno mai delusa, continuando a seguire con passione puntata dopo puntata, anno dopo anno, e permettendole di collezionare uno share stellare senza mai commettere un passo falso. Nello studio di C’è Posta per Te si raccontano storie toccanti, argomenti attuali incarnati in problemi familiari o di coppia, storie che fanno commuovere tutti - talvolta anche la stessa conduttrice che, nonostante l’estrema professionalità, stenta a trattenere la voce rotta dall’emozione - ma anche episodi più divertenti e sorprendenti come le storie di chi, dopo essersi perso di vista magari per un ventennio, si cerca ancora e lo fa nel programma della De Filippi.

Insomma il programma non delude mai e i fan non vedono l’ora di poter vedere le nuove puntate, ma quando andranno in onda? C’è Posta per te torna a partire da sabato 11 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5, con tantissime nuove storie ma anche tanti ospiti Vip. A toglierci un po’ di curiosità ci sono le prime Anticipazioni trapelate dal portale Superguidatv, che svela chi saranno le celebrities che si sono messe a disposizione per gli emozionanti racconti del programma della De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

C'è Posta per Te, ecco le Anticipazioni e gli ospiti Vip delle registrazioni del 16 dicembre: Video

C’è Posta per Te, Anticipazioni: tutti gli ospiti Vip

In attesa del ritorno di C’è Posta per Te su Canale 5, previsto per sabato 11 gennaio 2025, si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate e Maria De Filippi non ha di certo lesinato sugli ospiti Vip questo anno. Stando alle Anticipazioni, infatti, la presentatrice avrebbe chiamato a partecipare a C’è Posta per Te la cantante Annalisa, una delle cantanti più amate del momento con tantissime certificazioni, cresciuta tantissimo dopo il debutto nella scuola di Amici anni fa. Sempre dal suo talent show, Maria ha voluto anche Stash ovvero il leader dei The Kolors, ma anche Stefano De Martino tornato al centro dei pettegolezzi per il presunto nuovo flirt con Belen Rodriguez. Il ballerino, attualmente presentatore Rai al timone di Affari Tuoi, sta conoscendo un successo strepitoso nel mondo del piccolo schermo ma non dimentica mai da dove viene tutto ciò, e soprattutto conserva un forte rapporto con Maria De Filippi che è una grande consigliera nei momenti di forti dubbi.

Le Anticipazioni, poi, riportano i nomi del calciatore Alvaro Morata, Michele Morrone, Antonino Cannavacciuolo, Paulo Dybala, Zlatan Ibrahimovic, Matteo Berrettini, Il Volo e Mahmood. Un numero spropositato di calciatore e atleti questo anno, mentre manca almeno il momento Can Yaman, che invece si pensava tornasse nel programma della De Filippi dopo diverse ospitate di successo.

