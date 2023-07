Bianca Berlinguer, cifra da capogiro con il passaggio a Mediaset: ecco quanto verrebbe pagata!

Gossip TV

Bianca Berlinguer è passata a Mediaset e a quanto pare guadagnerebbe uno stipendio da capogiro. Vediamo insieme quanto!

Tra i più importanti cambiamenti a cui andranno incontro le reti Mediaset nella prossima stagione televisiva 2023/2024 uno dei più importanti per il futuro della rete è certamente l'arrivo di Bianca Berlinguer nell'azienda, come è stato anche confermato durante la presentazione dei palinsesti dei programmi tv che vedremo nei prossimi mesi.

Bianca Berlinguer, ecco quanto la pagherà Mediaset!

Dopo 34 anni, Berlinguer ha lasciato la Rai per passare alla tv concorrente e stando ai rumors per la conduttrice sarebbero previsti due programmi di punta: uno quotidiano e uno nel prime time. Ma quanto verrà pagata da Mediaset? Secondo Dagospia, che ha diffuso in anteprima la news, si tratterebbe di una somma da capogiro.

La giornalista, infatti, è uno dei volti storici della Rai e una delle più affermate voci sull'informazione del panorama italiano ed era, perciò, scontato che Mediaset avesse intenzione di onorarne l'esperienza e la bravura con un compenso di tutto rispetto. Stando al sito di Roberto D'Agostino si parla di una cifra esorbitante: a quanto pare, Bianca Berlinguer avrebbe firmato un contratto da 600mila euro:

"Berlinguer ha strappato a Pier Silvio non solo un contrattone da direttore di telegiornale (qualcosa intono alle 600mila euro, il doppio di ciò che intascava dalla Rai) ma ha anche fatto assumere da Mediaset a tempo indeterminato due collaboratrici"

Al momento, la notizia non è stata confermata, così come non è ancora dato sapere quali programmi saranno affidati alla conduttrice.