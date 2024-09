Bianca Balti annuncia su Instagram di avere il Tumore alle ovaie: ''Mi aspetta un lungo viaggio''

Gossip TV

Bianca Balti racconta su Instagram la dolorosa scoperta del cancro alle ovaie dopo un ricovero d’urgenza per un dolore addominale. Ecco le parole, piene di speranze, della super modella italiana.

Bianca Balti è una delle super modelle italiane più famose al mondo, icona di stile ma anche imprenditrice abilissima e punto di riferimento per tantissimi fan su Instagram, che seguono con passione la sua pagina personale. Proprio qui, Bianca ha deciso di raccontare la scoperta della diagnosi di tumore alle ovaie allo stadio 3C. Una scoperta che ha cambiato tutto in appena una settimana e che la costringerà ad un lungo percorso, come ha spiegato la modella, senza tuttavia perdere il sorriso.

Bianca Balti, l’annuncio su Instagram è spiazzante

Classe 1984, Bianca Balti è una supermodella italiana famosa in tutto il mondo. I suoi occhi di ghiaccio hanno accompagnato tantissime campagne pubblicitarie di primo piano e i brand di tutto il mondo fanno a gara per accaparrarsela come testimonial, così come le maison di moda che la vogliono a tutti i costi veder sfilare sulle passerelle delle Fashion Week. La sua carriera inizia nel 2005 con un contratto in esclusiva con Dolce&Gabbana ma ben presto la sua notorietà cresce e Bianca diventa il volto di campagne pubblicitarie di Missoni, Rolex, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Mango e tanti altri marchi. Bianca è molto seguita su Instagram, dove conta sull’affetto e l’ammirazione di 1,5 milioni di fan, e qui è solita raccontare anche parte della sua vita privata come quando, nel 2022, raccontò di aver subito una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice del gene BRCA1, proteina di suscettibilità al cancro alla mammella. E sempre su Instagram, Balti fa un’altra rivelazione che lascia tutti senza parole.

Bianca Balti operata d’urgenza per un Tumore alle ovaie

La bellezza di Bianca Balti, oltre che al suo innegabilmente meraviglioso aspetto estetico, risiede anche nella capacità della modella di prendere tutto con filosofia, mostrandosi spesso serena e sorridente anche nei momenti peggiori, ma anche nella sua totale trasparenza con i fan. E proprio in nome della sincerità, Balti ha voluto annunciare in prima persona di aver scoperto di aver un tumore alle ovaie.

“Domenica scorsa, mi sono registrato al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza. Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

Queste le toccanti parole di Balti che ha pubblicato sulla nota piattaforma social, mostrando alcuni scatti e video prima e dopo l’intervento, circondata dall’amore delle persone che le sono più vicine. Un grande in bocca al lupo a Bianca per la sua guarigione, che ha immediatamente ricevuto anche il sostegno social di fan e colleghe modelle e influencer.