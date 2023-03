Bianca Atzei, la foto della pancia post-parto scatena le critiche degli haters, ma lei risponde così

Gossip TV

Bianca Atzei ha pubblicato la foto della sua pancia post gravidanza ed è stata sommersa dalle critiche, ma la cantante ha dato una risposta decisa agli haters. Vediamo cosa ha detto.

Lo scorso 18 gennaio, Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander: la coppia provava ad avere un figlio da qualche anno e dopo l'esperienza dell'aborto dell'anno scorso, hanno coronato il loro sogno di diventare una famiglia.

Bianca Atzei, critiche per la foto della pancia, lei risponde così

La cantante si è voluta mostrare sui social, postando nelle stories di Instagram una foto in lingerie dove mostra le cicatrici del parto cesareo: un modo per normalizzare i corpi post-parto e per celebrare la gioia dell'essere diventata mamma:

"Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita"

Con questo dolce messaggio, Bianca Atzei ha voluto festeggiare il suo bambino tanto desiderato, eppure c'è chi ha visto in quelle foto solo un tentativo di volersi mettere in mostra e far notare la forma fisica riacquistata dopo il parto. Tra i vari commenti c'è, infatti, chi ha dichiarato che:

"Tutto è per far vedere che sei in forma, ecc... Tutti fanno così, era necessario?"

Ma la cantante non si è lasciata intimorire e ha risposto alle critiche in maniera decisa:

"Io non sono in crisi, forse dovresti leggere meglio. Questo è un segno di incoraggiamento per tante mamme che non si vedono bene"