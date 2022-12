Bianca Atzei e Stefano Corti svelano sui social il nome del loro bambino

Gossip TV

Dopo le varie speculazioni, finalmente, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno rivelato come intendono chiamare il loro primogenito. L'annuncio è stato dato sui social poco fa e ha emozionato i fan della coppia. Ecco cosa hanno detto.

A un mese dal parto, la coppia formata da Bianca Atzei e Stefano Conti ha rivelato il nome del bambino che aspettano. Un mese fa a Verissimo avevano annunciato il sesso del bambino con una dolce sorpresa e sui social, la futura mamma aveva rivelato solo le iniziali. Ma, finalmente, abbiamo anche il nome completo.

Bianca Atzei e Stefano Conti: l'annuncio che ha commosso tutti i fan della coppia

Quando erano stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo, Bianca Atzei e Stefano Conti erano apparsi visibilmente emozionati e entusiasti di condividere con il mondo se avrebbero avuto un maschietto o una femminuccia. Il gender reveal aveva mostrato che il loro primogenito sarebbe stato un maschietto. Alla conduttrice, avevano anche raccontato la difficile esperienza dell'aborto, che solo un anno prima aveva interrotto il loro sogno di costruire una famiglia.

La cantante e l'inviato de Le Iene avevano raccontato che non era stato per loro un momento semplice, ma l'arrivo di questo nuovo bambino aveva in parte guarito le loro ferite. Scherzando, Bianca Atzei aveva provato a gettare un'esca per sapere se anche un matrimonio era in vista, ma il compagno l'aveva stoppata, dicendo che per ora era meglio concentrarsi sulla gravidanza. In realtà, il matrimonio non è una priorità per nessuno dei due, perché già sentono di essere una famiglia.

Poco dopo la scoperta di aspettare un maschietto, la coppia aveva anche disseminato un indizio per il nome del bambino: in una bellissima foto in bianco e nero, pubblicata sul profilo di Bianca Atzei, si poteva vedere la cantante che con le braccia circondava il pancione sempre più grande e nella caption della foto le iniziali N.A.

Erano cominciate le speculazioni sul nome, almeno fino a quando la rivelazione non è avvenuta per mano dei diretti interessati: con un dolce scatto postato sui social, Bianca Atzei e Stefano Conti hanno rivelato il nome, anzi il doppio nome, del loro bambino.

Il primogenito della coppia si chiamerà Noah Alexander. La notizia è seguita da alcuni pensieri che i futuri genitori hanno dedicato al loro bambino, pensieri pieni d'amore e di speranza di stringerlo presto tra le loro braccia.