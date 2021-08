Benji e Fede infiammano il Web: ''Io amo te ma…''

Gossip TV

Lo scambio social tra Benji e Fede catalizza l’attenzione del popolo del web, provocando più di qualche critica.

Nelle ultime ore, Benjamin Mascolo ha dedicato una lunga lettera all’amico ed ex collega Federico Rossi. Tra i due cantanti è nato così un pubblico scambio epistolare, che ha catalizzato l’attenzione del popolo del web, scatenando anche un’ondata di polemica nei confronti di Benji. Ecco cosa è successo tra i due cantanti nel dettaglio.

Benji scrive a Fede e scoppia il Caos

Il duo canoro composto dai giovani e belli Benji e Fede si è sciolto ormai da diverso tempo, e la coppia di artisti ha preso strade diverse pur conservando un autentico rapporto d’amicizia. Nelle ultime ore, Benjamin Mascolo ha sorpreso tutti, dedicando una lunga lettera a Federico Rossi, che ha confessato di essersi sentito messo da parte anche a causa della distanza, dal momento che Benji si trova oltreoceano al fianco della promessa sposa Bella Thorne.

“Da quando abbiamo messo un punto alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno e ti ho pensato meno di quanto tu meritassi. Stasera nel letto accanto a mia moglie a cui dedico tutte le attenzioni, finalmente ne ho tenuta e costudita una speciale soltanto per te. Lei ti ama e io amo te. Lei comprende il legame che ci unisce come fratelli. Sono veramente arrabbiato con te. Una persona a me cara e di cui mi fido mi ha detto ‘lui è geloso di te’. Ha ragione […] La prossima volta che sei geloso di me ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni giorno. Geloso del talento incredibile che hai. I fan veri lo sanno perché ci amano e vogliono solo il meglio per noi […] Scriverei e scriverò libri su di te. Farei e farò film su di te. Perché te lo meriti. Ti meriti Hollywood, ti meriti la nostra Modena, l’amore dei nostri amici e della nostra band che ti ama, ma fa fatica a parlarti, perché c’è poca comunicazione tra voi”.

Poche ore dopo, un Federico piuttosto confuso dal gesto dell’amico, ha deciso di replica a Mascolo, spiegando il suo punto di vista e parlando anche di fraintendimenti decisamente eclatanti. “Io sono ancora scioccato per le storie di Ben in realtà. Ben ma cos’é successo? Ma perché queste storie? Io sono geloso di te nel senso che non ci vediamo più come prima ma nel senso, I love you. Ti voglio bene fratello mio. Diciamo che tutto mi aspettavo tranne che di leggere tutto questo. Ma siamo un po’ pazzi e questo ci ha sempre accomunati. Geloso di te lo sono e lo sarò sempre, ma solo perché non siamo più fianco a fianco come prima […] E comunque tranquillo. Sono conscio di star dando il massimo come scrittura, mi basta questo. Sarà un bel percorso, ne sono certo”.

Lo scambio di epistole virtuali ha generato una polemica sui social, soprattutto per quel ‘ti amo’ detto dal Mascolo. Il fidanzato della Thorne ha deciso di spiegare il suo punto di vista, ammettendo: “Non è innaturale avere un orientamento sessuale diverso, come non bisogna vergognarsi di dire a un amico o un fratello TI AMO senza per forza esserne attratti sessualmente. Non preoccupatevi per me dunque, sono l’uomo più felice del mondo, e se nel mio piccolo proverò a condividere la mia gioia e il mio amore con le persone che ho intorno, è perché la vita mi ha dato così tanto che è solo giusto restituire di più […] Avere un’opinione significa prendersi il rischio che qualcuno si offenda dalle tue parole. Non bisogna avere paura di esprimere le proprie idee, se fatto con rispetto ed educazione: è nel dialogo e la comunicazione che i rapporti con le persone e la società crescono e migliorano”.