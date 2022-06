Benji e Fede, c’è speranza per i fan: il duo torna sul palco?

Gossip TV

Sembra che, dopo le ultime notizie, Benji e Fede stiano pensando di ricomporre il duo canoro che li ha resi celebri.

Dopo aver lavorato fianco a fianco per anni, crescendo insieme artisticamente e umanante, Benji e Fede hanno sciolto il loro duo canoro. Viste le ultime vicissitudini, compresa la rottura tra Benjamin Mascolo e l’attrice Bella Thorne, sembra che finalmente ci sia spazio per un ritorno sul palco e i fan esultano.

Benji e Fede tornano a fare coppia sul palco?

Nel 2020, dopo anni in cui hanno spadroneggiato sui palchi di tutta Italia, lanciando singoli che sono arrivati ai vertici delle classifiche, lasciandosi amare da un numero assurdo di fan, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno annunciato la decisione di sciogliere il loro duo canoro Benji e Fede. Entrambi gli artisti hanno fatto sapere che non è successo nulla di grave tra loro, mettendo a tacere le prime voci maligne dopo l’annuncio, e che la decisione è stata presa alla luce della volontà di entrambi di crescere come singoli, forse complice anche il trasferimento di Mascolo in America per stare vicino alla fidanzata Bella Thorne.

Negli ultimi giorni, tuttavia, la coppia ha annunciato la rottura con una lettera strappalacrime, e Bella ha chiesto di essere lasciata in pace dai fan che si sono accaniti contro di lei, accusandola di aver rovinato tutto con Benjamin. Questo addio improvviso, secondo il settimanale Chi, potrebbe tuttavia portare frutti positivi, rendendo possibile il ritorno sul palco del duo Benji e Fede.

“La coppia d’oro formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, ovvero Benji e Fede, dopo essersi divisi per “motivi artistici” potrebbe riunirsi. Dopo aver conquistato le teeneger di tutta Italia, Benji era volato in America per amore di Bella Thorne e il sodalizio musicale si era rotto.Ora però Benji si è lasciato e anche Fede, archiviata da tempo la storia con Paola Di Benedetto, è single. Così, messi da parte i progetti di cuore, potrebbero riprendere quelli lavorativi”.

Al momento né Federico né Benjamin hanno commentato la notizia, nonostante le fan che non si sono mai arrese hanno esultato all’idea di vederli nuovamente insieme. Ma dopo anni di carriera da solisti e nuova sound, nuovi impegni e una nuova firma, sarà realmente possibile questo ritorno di fiamma artistico?