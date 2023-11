Benjamin Mascolo si è sposato: chi è Greta Cuoghi

Gossip TV

Dopo essere tornato in pianta stabile a Modena, Benjamin Mascolo si è sposato in gran segreto con Greta Cuoghi. Ma chi è la moglie del cantante?

Benjamin Mascolo è tornato ufficialmente in Italia dopo la fine della sua relazione con Bella Thorne e dopo aver affrontato il demone dell’alcol e della droga. Qui ha conosciuto e si è innamorato di Greta Cuoghi, con la quale si è sposato pochi giorni fa al comune di Modena. Ecco il video.

Benjamin Mascolo si è sposato, ecco con chi!

È stato un grande protagonista del gossip internazionale grazie alla sua love story con Bella Thorne, attrice molto famosa a Hollywood e amatissima sui social. La relazione tra i due è stata sotto ai riflettori per lungo tempo, si parlava anche di matrimonio ma poi qualcosa si è rotto e Benjamin e Bella si sono lasciati. Proprio recentemente, il cantante ha parlato della rottura e ha raccontato di essere caduto nella spirale dell’alcol e della droga, rischiando la vita e rendendosi così conto di dover tornare indietro prima che fosse troppo tardi. Così, Mascolo ha fatto ritorno in Italia a Modena e si sta concentrando sulla carriera, dopo aver prestato il volto all’antagonista di Hardin Scott nell’ultimo capitolo della saga After.

Recentemente, Benjamin ha fatto sapere di aver ritrovato l’amore con la bella Greta Cuoghi, che ha saputo tenerlo con i piedi a terra. Lei, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo e si hanno poche informazioni su di lei, tutte elargite dal cantante, che a Vanity Fair ha ammesso: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. È anche vero che sono un’altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero”.

Benjami e Greta si sono sposati con una cerimonia privata al comune di Modena, pizzicati da alcuni passanti che hanno riconosciuto Mascolo e l’hanno immortalato in un video. Lei ha scelto di indossare un completo giacca e pantalone bianco, raccogliendo i capelli in modo molto elegante. Lui, emozionantissimo, ha indossato un completo che mette in mostra il suo fisico atletico.