Belve, sfogo in diretta di Annamaria Bernardini De Pace, ex avvocata di Francesco Totti

Gossip TV

Intervistata da Francesca Fagnani, Annamaria Bernardini De Pace si è tolta un bel po' di sassolini dalle scarpe, sfogandosi sui suoi ex clienti. Ecco cosa ha detto.

Nell'intervista senza peli andata in onda ieri sera a Belve, l'ex avvocata di Francesco Totti, Annamaria Bernardini De Pace, si è sfogata con la conduttrice Francesca Fagnani sui vip che ha rappresentato e che, molte più volte di quanto non pensiamo, si sono rifiutati di pagarla.

A Belve Annamaria Bernardini De Pace si sfoga sui clienti vip che ha rappresentato

A inizio intervista, Francesca Fagnani ci ha provato a chiederle di Francesco Totti, ma l'ex avvocata del calciatore ha fatto orecchie da mercante -"Totti chi?!"- ha esclamato. Così la conduttrice ha preferito spostare l'argomento sui tanti clienti che Annamaria Bernardini De Pace ha rappresentato negli anni. E, non sono mancate anche qui le sorprese.

L'ex avvocata di Totti ha elencato i vari vip che l'hanno chiamata perché li aiutasse nelle loro beghe legali e di come in molti si siano rifiutati poi di pagare. Tra loro, per citarne alcuni, Nina Moric - altra ospite di Fagnani a Belve nelle scorse puntate - e Asia Argento. Ma, l'avvocata ha anche raccontato dei clienti che lei stessa ha querelato. L'ultimo della lista? Il regista Gabriele Muccino:

" Gabriele Muccino l’ho querelato, il mio avvocato David Leggi ha già presentato la denuncia. L’ho querelato perché ha detto che io ho fatto otto denunce penali tutte archiviate e io non le ho mai fatte nella mia vita. Ero l’avvocato di sua moglie, ma non ho mai fatto una denuncia di quel tipo. Tanta acredine nei miei confronti perché ha perso tutto, è normale."

Ma perché tutto questo acredine? Muccino avrebbe commentato negativamente su Instagram proprio il lavoro di Annamaria Bernardini De Pace in merito al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti:

"Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. E sono state tutte archiviate senza fatica.Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta, schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita."

Un'accusa che l'avvocata Bernardini De Pace non ha lasciato correre e che l'ha, appunto, spinta a querelare il regista.