Belve, Carolina Crescentini sulle scene di sesso nella serie Mare Fuori: "Nessuna atmosfera o intimità."

Gossip TV

Ospite da Francesca Fagnani a Belve, Carolina Crescentini si è sfogata a proposito delle scene di sesso all'interno della serie Mare Fuori. Vediamo insieme cosa ha detto.

Ospite questa sera a Belve, intervistata da Francesca Fagnani, ci sarà anche Carolina Crescentini, straordinaria attrice italiana, attualmente sulla cresta dell'onda per il suo ruolo della direttrice Paola del carcere della serie tv Mare Fuori. Dall'anteprima della nuova puntata del talk show di Rai 1, che andrà in onda questa sera in prima serata, è emersa una divertente intervista, in cui l'attrice ha svelato un dettaglio sulle scene erotiche della serie tv.

Belve, Carolina Crescentini: "Sul set sei circondata da 70 persone, significa 0 intimità"

Ritorna un nuovo appuntamento con le graffianti interviste di Francesca Fagnani, reduce dalla settimana sanremese come co-conduttrice della seconda serata della kermesse canora, e per questa nuova puntata, tra i tanti ospiti, Fagnani intervisterà l'attrice Carolina Crescentini. La giornalista ha iniziato con una citazione da un'intervista che Crescentini rilasciò a Vanity Fair in cui affermava che quando girava le scene di sesso, entrava nei panni del personaggio e diventava "il soldato Carolina".

L'attrice ha commentato in proposito alla giornalista:

"Mettici pure che intorno hai 70 persone, perciò, di atmosfera erotica c'è molto poco."

Francesca Fagnani le ha chiesto se sono scene che le piace girare o ne farebbe volentieri a meno. La divertita risposta dell'attrice è stata:

"Se è necessario a livello drammaturgico, lo faccio. Ma di solito non serve a niente, è come dicevano in Boris, gli sceneggiatori si chiedono 'che gli facciamo fare? Facciamoli sco**** così, de botto, senza senso!'. Mi è capitato anche in Mare Fuori: c'è una scena in cui io e il comandante stiamo insegunedo due latitanti che scappano e li abbiamo persi. E che facciamo io e il comandante, ma sì, diamogli tempo, andiamo a s*****. Perciò, è proprio come in Boris, sc**** così de botto"