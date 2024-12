Belve, arriva la reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole di Teo Mammucari su di lei

Gossip TV

Durante l'intervista a Belve, Teo Mammucari ha dichiarato che Francesca Fagnani aveva assunto un atteggiamento alla Selvaggia Lucarelli. Ecco come ha replicato la giurata di Ballando con le Stelle.

L'intervista di Teo Mammucari a Belve sta continuando a suscitare commenti e polemiche: l'atteggiamento dell'ex conduttore de Le Iene verso la giornalista e padrona di casa Francesca Fagnani ha provocato un'ondata di domande e indignazione. E a poco sono bastate le scuse e la versione dei fatti che il mattatore ha deciso di rilasciare in un'intervista radiofonica a RTL.

Belve, Selvaggia Lucarelli interviene a commentare Teo Mammucari

"Ho sbagliato nel scegliere quel momento per partecipare a quel programma" si è giustificato Mammucari all'indomani delle polemiche contro di lui "Ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto nonostante le difficoltà". Il comico ha poi ritrattato parte delle parole rivolte a Francesca Fagnani, dichiarando che la giornalista ha svolto in maniera impeccabile il suo lavoro e che nonostante la sua uscita improvvisa, "una decisione non adatta al contesto" come la definisce Mammucari, Fagnani è rimasta padrona della situazione.

Durante la famosa intervista a Belve, che la produzione ha deciso di mandare in onda in versione integrale, senza tagli, Mammucari si è lasciato andare a un commento su Selvaggia Lucarelli, paragonando l'atteggiamento della padrona di casa a quello della giurata di Ballando con le Stelle, di cui è stato concorrente lo scorso anno. "Sei partita tipo la Lucarelli" ha detto Mammucari, ma la giornalista non si è scomposta e ha preso l'ennesimo tentativo di sviare alle domande come un complimento.

A distanza di ore dalla messa in onda dell'intervista è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli alla parole di Teo Mammucari e al commento su di lei. Con una breve storia su Instagram, la giurata di Ballando con le Stelle ha commentato:

"E' esattamente quello che si è visto a Ballando"

Belve, ecco cosa ha replicato Selvaggia Lucarelli alle parole di Teo Mammucari su di lei

Il commento di Selvaggia Lucarelli era un riferimento alle liti e al comportamento che Mammucari ha adottato quando è stato parte del cast del dancing show: anche quando terminava un'esibizione ed era arrivato il momento di ricevere il giudizio dai giurati, il comico si dava da fare per portare avanti il suo personale show. E non sono state poche le liti che lo hanno visto coinvolto proprio con Selvaggia Lucarelli.

La giurata ha condiviso una clip dell'intervista di Mammucari e Belve e ha commentato che il comico è esattamente ciò che ha mostrato di essere nel programma di ballo. Inoltre, nella sua newsletter, Lucarelli ha aggiunto che la puntata di Belve ha portato in scena il "pezzo forte del repertorio di Teo Mammucari, la celebre 'autodistruzione con donna'".

Per la giurata è stato un momento di televisione che ha definito imbarazzante da guardare e e che le ha immediatamente riportato alla mente le performance - non di ballo - di Mammucari a Ballando:

"Perché quello di Mammucari che va in pezzi quando interagisce con una donna che, in quel momento, nei suoi confronti è in una qualche posizione di potere sembra essere diventato un vero e proprio format, con i suoi elementi ricorrenti e la sua sigla. Come Belve"