Belen Rodriguez su Stefano de Martino: "Che ci rivediamo non è una novità.."

La showgirl argentina intervistata da Il Corriere della Sera.

Belen Rodriguez è pronta per l’ennesima avventura televisiva. Domani, mercoledì 9 febbraio 2022. debutterà nel ruolo di conduttrice dello storico programma di inchieste di Italia 1, Le Iene, accanto all'amico e collega, Teo Mammucari. Intervistata da Il Corriere dell Sera, la showgirl argentina ha parlato della sua carriera con il punto di svolta al timone del programma di Davide Parenti e naturalmente della vita privata, sempre al centro dell'attenzione mediatica. La relazione con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Marì lo scorso luglio, è ormai naufragata e Belen, pur non rilasciano dichiarazioni ufficiali, non l'ha mai smentito. Di recente si è parlato anche di un nuovo ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino e la Rodriguez, a tal proposito, ha voluto fare chiarezza.

Sulla nuova avventura televisiva alle Iene, Belen ha dichiarato di aver ricevuto consigli da Maria De Filippi:

“Lei è la mia mamma televisiva – lavoro con lei da 13 anni – mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete, anche facendo in concomitanza, “Tu sì que vales”. Non è da tutti, è una grande donna altruista. Lei mi ha consigliato: “”Le Iene” fanno per te, è arrivato il momento di fare qualcos’altro, di farti vedere in un’altra veste”

E ancora:

“ Nella vita privata sono diventata iena per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata. Impossibile stare a galla per 17 anni, tra alti e bassi, se non lotti con tutte le forze” .

Sul chiacchieratissimo riavvicinamento con De Martino, Belen ha dichiarato:

"Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena."

Nessun parola, invece su Antonio Spinalbese. Belen si è limitata a dire che "lui e Stefano sono due bravi papà"-