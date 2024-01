Belen Rodriguez smette di seguire Alessia Marcuzzi che "sarebbe innamorata di Stefano De Martino"

Gossip TV

Nel corso di una diretta Instagram di Alessandro Rosica, sono emersi nuovi scottanti retroscena sui tradimenti di De Martino durante la lunga e travagliata relazione con Belen Rodriguez.

Nel corso di una diretta Instagram di Alessandro Rosica, sono emersi nuovi scottanti retroscena sui tradimenti di De Martino durante la lunga e travagliata relazione con Belen Rodriguez.

"Alessia Marucizzi ha voluto De Martino come inviato a L’Isola, già si frequentavano all’epoca" parla Alessandro Rosica

Proprio quest'ultima ha ringraziato pubblicato Rosica che da anni fa aveva accusato di mentire in merito alla liaison tra l'ex ballerino e la conduttrice di Boomerissima.

“Alessia ha voluto De Martino come inviato a L’Isola, già si frequentavano all’epoca - ha dichiarato Rosica - Si vedevano, in quel momento Stefano non stava con Belen. Scattò la passione. Nessuno sospettò nulla. Io lo ho sempre detto a Belen che all’inizio non mi ha creduto e poi invece mi ha chiesto scusa. Il fatto è che poi Stefano e Belen si sono rimessi assieme, ma lui ha visto di nuovo la Marcuzzi. Io ho spiegato a Belen: “Guarda che si vedono”. Lei ha iniziato a indagare e personaggi del mondo della tv le hanno confermato quel che le dicevo io. Allora si è svegliata. Non so perché non ha subito buttato fuori di casa De Martino”.

“Il procedimento è sempre lo stesso. Le fa prendere all’aeroporto di Napoli dai suoi amici, che lo hanno sempre difeso e che, single, fidanzati e sposati, si sono divertiti durante i festini in barca. Vengono portate direttamente da lui, a casa sua. Poi cambia auto e si allontana, come 007. A Milano agisce in modo simile”.

Secondo inoltre l'esperto di gossip, Alessia Marcuzzi sarebbe innamorata da tempo di De Martino e sarebbe uno dei principali motivi per cui è naufragato il suo matrimonio con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi che sulla separazione con la conduttrice non ha mai rilasciato dichiarazioni. E non è finita qui, poco fa, Belen Rodriguez ha tolto il segui su Instagram alla Marcuzzi. Un gesto molto eloquente che in molti si aspettavano avvenisse da un momento all'altro, confermando i tanti rumors sulla vicenda. Ai tempi del tradimento, Belen e Alessia oltre che colleghe erano amiche.