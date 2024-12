Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l'incidente in cui è stato coinvolto il padre Gustavo

Gossip TV

Dopo giorni dall'incidente che ha coinvolto Gustavo Rodriguez, la figlia Belen Rodriguez ha rotto il silenzio, aggiornando sulle condizioni del padre.

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina Belen Rodriguez, è stato coinvolto in un incidente e ferito gravemente. A distanza di giorni dall'avvenimento, dopo il post di incoraggiamento di Veronica Cozzani, moglie dell'uomo e madre della showgirl, arrivano anche le parole di Belen su quanto accaduto al genitore.

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l'incidente del padre Gustavo

Gustavo Rodriguez ha riportato ferite molto gravi, in seguito a un incidente in cui è stato coinvolto: stando alle prime ricostruzioni, nella giornata del 5 dicembre, il padre di Belen Rodriguez era in un capannone a Via Cappuccini, a Gallarate, quando è scoppiato un incendio. Nonostante le forze dell'ordine siano intervenute tempestivamente, l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi ha riportato ustioni molto gravi. Ricoverato d'urgenza al centro ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Nei giorni scorsi alcuni membri della famiglia Rodriguez hanno aggiornato i fan sulle condizioni di Gustavo: la prima è stata Cecilia Rodriguez, seguita poi dalla madre Veronica Cozzani. Mentre, almeno inizialmente, Belen Rodriguez aveva mantenuto il riserbo sulle condizioni del padre. Tuttavia, la showgirl ha replicato al post della madre con un tenero commento destinato al genitore.

Sotto il post pubblicato dalla madre Veronica, è apparso un commento di risposta di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha rassicurato la mamma, ricordandole che Gustavo è forte e che supereranno anche questa: "Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica! E voi la mia forza concreta! Starà bene chiedendolo a Dio".

Veronica Cozzani pubblica un post per Gustavo Rodriguez: arriva il commento di Belen per il padre

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre, Veronica Cozzani ha postato una foto della famiglia Rodriguez per dimostrare il suo sostegno al marito Gustavo, ancora ricoverato in ospedale, dopo le gravi ustioni riportate. Su Instagram, la madre della showgirl argentina ha ringraziato i fan per la loro vicinanza e il loro sostegno e ha poi augurato al marito una pronta guarigione:

"Uno per tutti e tutti per uno. So che starai bene. Grazie a tutti per i messaggi in un momento così difficile! Sono una carezza per l’anima"

Anche Cecilia Rodriguez è intervenuta sui social a ringraziare i fan per la loro vicinanza e ha poi aggiunto che il padre Gustavo sta dimostrando grande forza e che ogni giorno è un passo più vicino alla completa guarigione: "Forza papà, ti amo" ha poi concluso l'ex gieffina.

Gustavo Rodriguez era stato ricoverato, subito dopo l'incidente, all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, per poi essere ricoverato nel reparto grandi ustionati al Niguarda di Milano. Sebbene non sia in gravi condizioni, al momento non sono stati ancora divulgati nuovi aggiornamenti sulla sua salute e su quando potrà lasciare la struttura.