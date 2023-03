Belen Rodriguez rivela: "Incinta? Sì, ma non di uno, di due bambini!" E spiazza con una foto!

Gossip TV

Belen Rodriguez si è sentita chiedere così tante volte se è davvero in dolce attesa di un terzo figlio che ha deciso di rispondere a modo suo, pubblicando una foto sui social che ha spiazzato tutti. Vediamo insieme cosa è successo.

Belen Rodriguez incinta o non incinta? A questa domanda sembra che tutti i giornali e siti di gossip abbiano deciso di dare la propria personale interpretazione, pubblicando di volta in volta foto e "presunte prove" di una terza gravidanza della showgirl argentina. La quale, a sua volta, ha dimostrato un'incredibile ironia, decidendo - una volta per tutte - di mettere fine alle chiacchiere, con una foto che non lascia adito a dubbi...

Belen Rodriguez rivela di aspettare due bambini...Ma non è come sembra!

La showgirl nei giorni scorsi aveva condiviso con i fan una foto di un pranzo romantico con il marito Stefano De Martino, in un ristorante di sushi: decisamente un pasto che nessuna donna in gravidanza potrebbe mai consumare, dato che il pesce crudo è un alimento scongliato per le donne in dolce attesa. Già questa foto avrebbe dovuto chiarire ogni dubbio, ma è evidente che alcuni siti hanno cercato di insistere, provando a vedere un bambino lì dove non c'è nessun indizio che possa confermarne l'esistenza.

Perciò, la showgirl argentina ha deciso di rispondere a modo suo, sfoderano ironia e humor, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram che non può non far sorridere e che ha messo tutti a tacere. Le voci di una terza gravidanza della showgirl infatti si erano susseguite perché Belen Rodriguez aveva messo un like a un commento che le chiedeva se fosse in attesa di un figlio e da quel momento il web era impazzito cercando di scoprire la verità. Ma con la sua foto, la showgirl ha dato prova che per l'ennesima volta quella di una sua terza gravidanza non è altro che una fake news.

Infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti in cui si mostra con due sue amici, Antonio Perfetto e Lollo ed entrambi gli uomini indossano delle pance finte, simili a quelle che avrebbe una donna in gravidanza. A corredo della foto, la showgirl ha scritto ironica:

"Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!" (Fake news)"