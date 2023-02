Belen Rodriguez, le labbra gonfie scatenato gli haters: "Ti sei rovinata il viso"

Gossip TV

Pioggia di critiche per Belen Rodriguez per alcuni ritocchini alle labbra: gli haters non si sono trattenuti e si sono scagliati contro di lei. Vediamo insieme cosa è successo.

Bufera per la showgirl argentina: Belen Rodriguez è stata presa di mira dagli haters, a causa delle labbra gonfie per i ritocchini estetici. La conduttrice si è mostrata sui social con le labbra piuttosto gonfie e questo ha scatenato la risposta di diversi utenti del web.

Belen Rodriguez, i ritocchini alle labbra e i commenti negativi degli haters

In un video pubblicato su Instagram, un get ready with me, la showgirl ha mostrato gli ultimi ritocchi estetici a cui si è sottoposta e che le avevano reso le labbra più definite e carnose. Immediata la risposta degli haters, i quali non si sono trattenuti dal commentare il risultato:

"Hai rovinato un viso bellissimo, la ricerca della perfezione è distruttiva"

Questo è solo uno dei tanti commenti che Belen Rodriguez si è vista rivolgere, a causa della sua decisione: la maggior parte sembravano condividere le perplessità sul gesto della showgirl e su quanto poco le donassero. Così, si è susseguita una sequela di "che bocca orrenda", "cambia chirurgo", "eri più bella prima, ora sei uguale alle altri". Insomma, l'ennesima sfilza di commenti negativi e di giudizi non richiesti su una decisione che una donna ha preso per sé stessa e per le sue personali motivazioni.