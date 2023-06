Belen Rodriguez lascia Tú sí Que Vales e Le Iene: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Rivoluzione in casa Mediaset, la showgirl argentina, Belen Rodriguez, fuori da tutti i programmi di Canale 5.

Rivoluzione in casa Mediaset. Secondo quanto riferito da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, Belen Rodriguez non sarebbe stata riconfermata per la conduzione de Le Iene e avrebbe detto addio, dopo dove anni, allo show del sabato sera di Canale 5, Tú sí Que Vales.

"Flash! Belen Rodriguez, Tú sí Que vales . L’argentina ha deciso di lasciare lo show. Non è stata invece riconfermata a Le Iene. In pole position Veronica Gentili. La giornalista è stata avvistata al ristorante di Mediaset a pranzo con Davide Parenti."

La Rodriguez parteciperà invece alla nuove edizione di Celebrity Hunted in onda su su Prime Video insieme alla sorella Cecilia.

"Per ora Belen si accontenterà (con mega cachet) del ruolo di concorrente a Celebrity Hunted su prime video."