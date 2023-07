Belen Rodriguez, la situazione è insostenibile: la showgirl ha lasciato la sua dimora

Gossip TV

Belen Rodriguez avrebbe lasciato casa sua secondo l'ultimo gossip! Ecco cosa è successo!

Lo scoop di Chi sulla nuova relazione della showgirl Belen Rodriguez con l'imprenditore Elio Lorenzoni ha provocato un terremoto. Almeno, a giudicare dalle ultime indiscrezioni sull'ex conduttrice argentina.

Belen Rodriguez ha lasciato casa sua e si è trasferita in un hotel

Le foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini hanno mostrato la showgirl alla festa di compleanno di Ignazio Moser al fianco di un uomo che non era certo il marito Stefano De Martino: ad accompagnarla e a essere paparazzato in atteggiamenti molto intimi è stato Elio Lorenzioni, imprenditore bergamasco con cui Belen Rodriguez farebbe coppia.

Ma, oltre a quanto riportato da Chi, arriva una nuova indiscrezione da The Pipol Gossip, pagina Instagram di gossip e scoop, che rivelerebbe che Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa e si sarebbe trasferita in un hotel a Milano. Il motivo è presto detto: la casa dove viveva la showgirl è stata presa d'assalto dai paparazzi e così Rodriguez ha deciso di allontanarsi per evitare invasioni di privacy.

Ecco quanto ha riportato la pagina:

"Belen Rodriguez lascia la propria abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi all'hoterl Excelsior Gallia di Milano per sfuggire all'assedio dei paparazzi, che in queste ore sostano numerosi nei pressi dell'abitazione."

Secondo Pipol Gossip la scelta dell'hotel permetterebbe alla showgirl di incontrare Lorenzoni, lontano da occhi indiscreti: sarà davvero così? Dunque, è davvero finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?