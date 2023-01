Belen Rodriguez, la nuova intervista divide e arriva una pioggia di critiche: "Ho sempre amato Stefano" ma Antonino?

Gossip TV

La nuova intervista di Belen Rodriguez rilasciata al settimanale F, ha infuocato il popolo del web. La showgirl argentina ha parlato a cuore aperto del lungo e travagliato rapporto con il marito, Stefano de Martino, non menzionando mai Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, nata nel luglio 2021.

Belen Rodriguez pioggia di critiche per l'intervista su Stefano De Martino

La showgirl argentina ha parlato di Stefano de Martino come l'uomo che ha sempre amato e di non aver mai smesso di amare, nonostante nel corso delle loro separazioni, la Rodriguez ha avuto altre due storie importanti, con il pilota Andrea Iannone e l'hair stylist spezzino, Antonino Spinalbese. Con quest'ultimo la storia è durata circa due anni e terminata poco dopo l'arrivo della piccola Luna Marì. Belen parlava di Antonino come la persona più buona che avesse mai incontrato ed erano tante le dediche e le foto sui social che ha condiviso l'argentina insieme a Spinalbese.

Il popolo degli internauti si è scatenato commentato l'intervista di Belen, sottolineando come la storia con Antonino e aver scelto di mettere al mondo un figlio con lui, sia abbastanza incoerente con ciò che afferma oggi.

"Io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso - ha dichiarato Belen - Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. [.. ] quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme”

"Lo ha amato talmente tanto che ha fatto un figlio con un altro uomo", si legge sul web, "Certo che lo ami, ma allo stesso tempo, semini figli con gli altri. E' un nuovo senso della famiglia allargata. "Non si può fare un figlio con n altro uomo se si è innamorata dell'ex marito, è una donna confusa e instabile" e ancora, "Se ami recuperi un rapporto non te ne crei un altro e nel giro di pochi mesi dichiari amore e pensi a fare un altro figlio, Belen e la sua leggerezza". Sono centinaia e centinaia i commenti che hanno criticato l'intervista e altri che sostengono invece che il vero amore può vincere su tutto e contro tutti i pregiudizi.