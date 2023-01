Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la crisi è reale? La foto di Veronica Cozzani non lascia dubbi

Gossip TV

C'è di nuovo aria di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A sorpresa, sui social, spunta una foto inequivocabile pubblicata dalla mamma della showgirl argentina, Veronica Cozzani.

Si sa: sui social basta poco per generare una turbolenza e parlare di crisi congiugale. Questo è quello che è successo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Infatti, il conduttore di alcuni programmi Rai è stato ospite a C'è Posta per Te sabato 21 gennaio e l'assenza di foto o stories su Instagram della moglie Belen ha dato da pensare.

Veronica Cozzani pubblica la foto che smentisce qualsiasi aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

A dipanare qualche dubbio ci ha pensato Veronica Cozzani, madre della showgirl Belen Rodriguez, che ha pubblicato sui social una foto che chiarisce una volta per tutte se ci sia aria di crisi - sarebbe la terza volta - tra il genero e la figlia. Infatti, diverse voci e alcuni commenti degli interessati avevano lasciato intendere che non tutto procedesse per il meglio tra loro, ma evidentemente si è trattato di un momento no come può viverlo una coppia qualunque.

Nella storia pubblicata da Veronica Cozzani si vede in primo piano la piccola Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina e del gieffino Antonino Spinalbese, mentre cammina nel salotto di casa con indosso la maglia dell'Argentina. E in secondo piano, seduro al tavolo della sala da pranzo è visibile, chiaramente, Stefano De Martino. Perciò, se l'occhio non ci inganna, il conduttore frequenta ancora la famiglia Rodriguez e di conseguenza anche la moglie Belen. La crisi è, perciò, scongiurata, con buona pace degli haters.