Belen Rodriguez a Le Iene scherza con Michelle Hunziker su Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi: in che rapporti sono?

Nella puntata de Le Iene di ieri, mercoledì 1 marzo, Belen Rodriguez e Michelle Hunziker hanno giocato a rivelare i talenti delle altre conduttrici di Mediaset. Le risposte date per Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi hanno dato da pensare a molti spettatori: in che rapporti sono tra loro? Scopriamolo insieme.

Nell'ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha intervistato scherzosamente la collega Michelle Hunziker e le ha rivolto alcune domande sulle colleghe di Mediaset e non solo, come Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi. Dalle risposte date e dalla controbattuta della moglie di Stefano De Martino il pubblico si è chiesto in che rapporti siano tra di loro.

Le Iene, Belen Rodriguez è ancora ai ferri corti con Alessia Marcuzzi

L'anno scorso a Le Iene, Belen Rodriguez affermò che tra lei e Alessia Marcuzzi non correva buon sangue (all'epoca Dagospia stuzzicò dicendo che dipendeva da un presunto flirt che la showgirl italiana ebbe con De Martino) e che nel corso di una telefonata Marcuzzi l'avesse insultata pesantemente. Ma Belen ammise anche di stimarla professionalmente, perché la riteneva molto capace. Lo stesso discorso per Barbara D'Urso fu fatto da Rodriguez durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano, dove la showgirl argentina rivelò che non c'erano acredini tra lei e la regina di Pomeriggio 5, sebbene non ne apprezzasse i programmi.

Questi sospetti sono stati confermati, ieri, a Le Iene, Belen Rodriguez intervistando Michelle Hunziker ha espresso il suo parere sui talenti delle due colleghe: per Hunziker, infatti:

"Alessia Marcuzzi? Lei è una che fa tanto yoga. [...] Barbara D'Urso? Lei in più di me ha il fatto che è la regina della mimica facciale"

Affermazione condivisa dalla padrona di casa che ha esclamato:

"Sì, come sbatte lei gli occhi nessuno. Perché ridete? Guardate che è vero, è una cosa complicata da fare con il viso dai!"