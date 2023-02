Beatrice Valli, la frecciatina alla sorella Ludovica Valli non è passata inosservata

Gossip TV

Non è passata inosservata quella che sembra una frecciatina lanciata da Beatrice Valli contro la sorella Ludovica, a poche settimane dalla nascita del secondogenito Otto Edoardo. Vediamo insieme cosa è successo.

Ludovica e Beatrice Valli sono una delle coppie di sorelle più note della tv: dopo aver preso parte al dating show di Canale 5 Uomini e Donne, le due sorelle hanno costruito una carriera da influencer e coronato i loro sogni d'amore: Beatrice Valli ha sposato il tronista Marco Fantini ed è in dolce attesa del quarto figlio, dopo Alessandro, Bianca e Azzurra, mentre Ludovica ha avuto da poche settimane il secondogenito Otto Edoardo dal compagno Gianmaria Di Gregorio, padre della primogenita Anastasia. Tra le due non sono mancate spesso delle frecciatine, tanto che si vociferava che fossero molto distanti l'una dall'altra. E, quella che sembra una nuova sottile critica alla sorella minore è arrivata sui social qualche giorno fa...

Beatrice Valli commenta la scelta di Ludovica Valli... frecciatina tra sorelle?

Di recente, Beatrice Valli ha pubblicato diverse storie su Instagram in cui si prestava a rispondere alle domande dei fan: tra i vari utenti c'è chi le ha chiesto se per la quarta bimba - eh sì, è una femminuccia, come ha svelato il gender reveal dell'influencer - sceglierà un doppio nome. Beatrice ha rivelato di essere ancora molto indecisa sul nome, tanto che ha lanciato un sondaggio tra i fan con i nomi più gettonati.

Anche il marito Marco Fantini sembrava propenso a un doppio nome, dato che va molto di moda, e lo ha suggerito alla moglie. Immediata e secca la replica dell'influencer:

"Appunto per questo non voglio darglielo"

Un commento che in molti hanno visto come una velata frecciatina alla sorella Ludovica, diventata mamma qualche settimana fa del secondogenito, il piccolo Otto Edoardo.