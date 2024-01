Beatrice Valli attaccata sui social per il lavoro: "Noi content creator facciamo questo di lavoro, se volete..."

Gossip TV

Beatrice Valli è stata attaccata sui social a causa del suo lavoro: ecco come ha risposto agli haters!

L'ex volto di Uomini e Donne, Beatrice Valli, è stata attaccata sui social dagli haters, a causa del suo lavoro di influencer e content creator. Stanca di questi attacchi e delle polemiche inutili, Valli ha deciso di rispondere per le rime, chiarendo una volta per tutte come stanno le cose.

Beatrice Valli risponde agli haters per le critiche sul suo lavoro!

Tutto è cominciato quando Beatrice Valli - che non ha mancato di lanciare alcune frecciatine alla sorella Ludovica - ha pubblicato su Instagram un post con la figlia Matilde Luce, nel quale la piccola indossava un paio di scarpe di un noto brand. Nonostante nella didascalia della foto, l'influencer abbia specificato che non è un ADV, è stata comunque attaccata dagli haters:

"Fashion baby. No sponsor (per chi romperà"

Il post, infatti, è stato preso di mira da diversi haters e utenti che hanno offeso Beatrice Valli, tacciandola di dire bugie, dato che nel post è ben visibile il marchio delle scarpe indossate dalla figlia. Così, stanca delle critiche che si sono susseguite, attraverso alcune storie su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rispondere a tono a chi la offende dal punto di vista professionale:

"Faccio una premessa: iniziamo l’anno con patti chiari e amicizia lunga. Chi mi segue da anni sa benissimo che ho sempre comunicato e lavorato attraverso Instagram. Ogni anno il mio lavoro cresce e spesso chi mi segue si ritrova con post di ADV sul mio profilo. Non si tratta di ingannare o truffare le persone. Noi creator/talent o influencer – chiamateci come volete – facciamo questo di lavoro. Sostenendo i brand o le imprese attraverso la pubblicità (come una volta chi faceva spot tv o pubblicità sui giornali). Ora, che voi scriviate sotto le foto “strano c’è il tag” oppure “fai solo adv” non mi tocca affatto. Anzi mi fa pensare che volete tanto sapere di questo mondo quanto ignorate di sapere davvero di cosa si tratti!Altra cosa importante così sfatiamo qualsiasi mito. Se c’è un tag con adv il talent è stato pagato per fare quella foto, quel contenuto o fare quel lavoro. Questo non significa che lo fa solo per soldi. Compro da una vita da tantissimi brand ancora prima di lavorarci e continuo a farlo! Se invece c’è taggato un brand nelle foto con supplied by significa che quel capo o prodotto c’è stato regalato/mandato e ringraziamo l’azienda sostenendo quel progetto o quel prodotto stesso senza ricevere alcun compenso! Non siamo noi a richiedere ai brand il regalo. Quindi, per tutte quelle che mi scrivono “ah ma ti regalano tutto, non ti vergogni di chiedere o avere la casa piena di cose” rispondo: “Mi piace sostenere e pubblicizzare anche non a pagamento le aziende che investono con regali su di noi“."

L'influencer ha concluso il suo discorso consigliando agli haters di trovarsi un hobby diverso, se proprio non tollerano i post ADV sui profili che seguono:

"Per me, come tanti altri che lavorano sui social, questo è un vero e proprio lavoro fatto di più o meno sacrifici. Non siete voi a dover giudicare o criticare. Ogni lavoro deve essere rispettato come tale e nessuno (credo e spero) si permette di dire come lo state facendo o se lo state facendo male. Mi piacciono i consigli, i confronti sani! Mi piace da sempre essere trasparente con voi e negli anni l’ho sempre dimostrato e fatto. Tutti noi possiamo sbagliare ma da parte mia c’è sempre stata molta trasparenza nei lavori svolti, comunicazioni e scelte lavorative. Se vedrete ADV sul mio profilo rispettate il mio lavoro. Non ho mai giudicato il vostro"