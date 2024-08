Battiti Live, Alan Palmieri non nasconde la delusione: ''Sto ancora elaborando''

Gossip TV

Sostituito alla conduzione di Battiti Live da Ilary Blasi e Alvin, Alan Palmieri in una recente intervista confessa tutta la sua decisione.

L’ingresso in scena di Ilary Blasi e Alvin al timone di Battiti Live, spostato in prima serata su Canale 5, ha portato grande successo in termini di ascolti a Mediaset, ma ha deluso non poco Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, estromessi dalla conduzione del programma musicale. Ecco come ha commentato Palmieri a distanza di diverse settimane.

Battiti Live, grande successo del programma musicale

È stato Battiti Live il programma musicale più visto dell’estate 2024, un grande successo reso possibile dalla scaletta piena di artisti di primo piano ma anche alla conduzione di Ilary Blasi e Alvin che sono stati promossi a presentatori al posto di Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. La notizia non è stata presa nel migliore dei modi dai due presentatori estromessi e, in una recente intervista a Mio, Palmieri ha ribadito di essere rimasto molto deluso per la decisione dei vertici del Biscione.

“Io stesso sto ancora elaborando il senso di dissociazione ed estraneità che ho provato guardando sul palco Alvin e Ilary […] In un primo momento ha fatto male. Ma tendo a prepararmi psicologicamente per tempo alle cose che devo affrontare in modo da arrivarci con una certa consapevolezza”.

Insomma, Alan ha ribadito di non aver proprio gradito l’estromissione a Battiti Live, essendo un programma che ha portato avanti per anni con successo e passione, una creatura che pensava sua. Ma guai a paragonarlo a Barbara d’Urso, come ha voluto precisare lui nell'intervista. Ecco perché.

Battiti Live, Alan Palmieri come Barbara d’Urso?

Parla il presentatore Alan Palmieri ha perso Battiti Live ma non è detto che la prossima edizione del programma musicale non torni nelle sue mani. Per ora il suo nome non compare tra quelli del personale Mediaset del prossimo anno e Piersilvio Berlusconi ha fatto intendere che gli piacerebbe veder tornare Ilary Blasi e Alvin la prossima estate. Ma quando viene paragonato a Barbara d’Urso, anche lei estromessa a sorpresa da Pomeriggio 5 ceduto poi a Myrta Merlino, Palmieri precisa.

“No, nel senso che la mia storia è diversa rispetto a quella di Barbara d’Urso e degli altri colleghi della tv. Finora ho sempre lavorato con l’azienda da manager, da dipendente interno, ed è attraverso questo meccanismo che sono arrivato a lavorare a Battiti”.

Insomma, nessuna somiglianza con Barbarella secondo Palmieri. Il presentatore è molto amato dal pubblico di Mediaset e non è escluso che per lui ci saranno nuovi progetti, dal momento che su Instagram si sono riversati molti fan che hanno ammesso di aver sentito la sua mancanza.