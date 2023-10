Barbara D'Urso spiazza: "Non sono pronta alla pensione. Presto di nuovo in tv!"

Gossip TV

La nota conduttrice Barbara D'Urso si è raccontata in una nuova intervista, svelando di essere ancora intenzionata a tornare in tv!

Intervista da La Stampa, la conduttrice Barbara D'Urso ha rivelato quali saranno i suoi programmi futuri: a chi la vorrebbe già lontano dal mondo dello spettacolo, l'ex padrona di casa di Pomeriggio 5 risponde che non è ancora arrivato il momento di ritirarsi.

Barbara D'Urso: "Non rinuncio ancora alla tv!"

Dopo l'allontanamento da Mediaset, Barbara D'Urso ha deciso di volare alla volta del Regno Unito e poi di Parigi, da cui è tornata poche settimane fa, in occasione del debutto del suo tour teatrale, con lo spettacolo Taxi a Due Piazze, in partenza il prossimo 3 novembre. Al quotidiano nazionale, la conduttrice ha rivelato che, al momento, non è ancora intenzionata a dire addio al mondo dello spettacolo, ma che è coinvolta in diversi progetti.

Sul mondo telvisivo, ha affermato che presto le piacerebbe tornare in tv, ma tra i suoi progetti ci sono anche diverse ospitate nei principali programmi tv, come Belve, come confermato dalla conduttrice Francesca Fagnani, e a Domenica In con Mara Venier.

Entrambe le trasmissioni potrebbero accoglierla a partire dai primi mesi del 2024, quando scadrà definitivamente il contratto con Mediaset e Barbara D'Urso sarà pronta a rivelare tutta la verità sul suo licenziamento. Nel frattempo, la conduttrice è impegnata nella creazione di un podcast, Amiche mie:

"Lavoro in silenzio su tante cose. Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose, ho un podcast 'Amiche mie'. Sono stata la prima ad aprire uno spazio Metadurso sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò...In tv? Probabile"