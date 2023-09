Barbara d’Urso dice addio a Londra e torna in Italia, ecco dove la vedremo

Gossip TV

Dopo un soggiorno intensivo a Londra, Barbara d’Urso si prepara a tornare in Italia. Ecco perché.

Barbara d’Urso sta trascorrendo qualche mese a Londra, incantando il suo pubblico con foto e video su Instagram, dove si è presa il suo riscatto dopo l’addio forzato a Mediaset. Ora, tuttavia, la presentatrice partenopea si prepara a tornare. Ecco dove la vedremo.

Barbara d’Urso torna in Italia, ecco perché

Il licenziamento di Barbara d’Urso da Mediaset ha provocato un’ondata di polemiche mai viste prima. Sebbene inizialmente alcuni telespettatori avessero gioito dell’addio forzato della presentatrice partenopea a Pomeriggio 5, poco gradendo il suo approccio talvolta troppo drammatico o pieno di pathos, tutti hanno dovuto ricredersi quando il programma pomeridiano di Canale 5 ha iniziato a fare ascolti pessimi. Nonostante sia stato sposato in un orario calzante, infatti, Pomeriggio 5 è un flop ma la colpa non è di Myrta Merlino, nuova sostituta di Barbarella, quando della decisione di cambiare totalmente linea editoriale e abbandonare il trash, che per anni ha dato tante gioie a Mediaset.

Scelta che ancora rimane decisamente incomprensibile ai più e che non sta ripagando su nessun fronte, come ad esempio con lo share bassissimo del Grande Fratello a causa di tutte le restrizioni del caso. Insomma, Barbara se la ride sotto i baffi da Londra, città che ha scelto per prendersi una pausa dal gossip che continua a seguirla ovunque, e per alcuni progetti personali. In queste ultime settimane, d’Urso ha catalizzato l’attenzione del pubblico con le sue foto e i video in giro per la città, sempre più in forma e con un sorriso radioso che ha fatto invidia a più di qualche haters. Barbara, tuttavia, si prepara a tornare presto in Italia, come ha fatto sapere lei stessa attraverso le sue Ig Stories.

È attesa, infatti, a novembre, giorno del primo spettacolo di Taxi a 2 piazze, la commedia degli equivoci di Ray Cooney. Lo show teatrale è stato un successo e torna a novembre al teatro Alfieri di Torino, dove Barbara sarà protagonista indiscussa. Tantissimi i fan, infatti, che si sono sbrigati ad accaparrarsi un biglietto per le due date torinesi, così da sperare di poter incontrare la partenopea e darle il proprio supporto. Nel frattempo, emergono indiscrezioni sulla proposta di Antonio Ricci alla d’Urso, che lei tuttavia non ha proprio potuto accettare.