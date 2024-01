Barbara d’Urso, Rai e Discovery se la contendono: ''Un gruppo non esclude l’altro''

Gossip TV

Barbara d’Urso torna in televisione? Sembra che Rai e Discovery si stiano contendendo la presentatrice dopo l’addio a Mediaset.

Ora che il contratto con Mediaset è ufficialmente risolto, Barbara d’Urso potrebbe tornare in televisione molto presto e sembra che Rai e Discovery se la stiano contendendo. La novità? Un contratto non esclude l’altro, quindi potrebbe esserci un doppio impegno per la conduttrice partenopea.

Barbara d’Urso tra Rai e Discovery

Barbara d’Urso è tornata su piazza dopo la fine del contratto con Mediaset, ufficialmente concluso con il nuovo anno. La presentatrice partenopea non ha ancora rilasciato un’intervista su quanto accaduto con i vertici del Biscione, che l’hanno estromessa da Pomeriggio 5 dopo quindici anni, attraverso un comunicato ufficiale, lasciando l’amaro in bocca a lei e ai sui fan. Mentre sembra che Barbara sia pronta a parlare e che tutti la vogliano ospite nel loro salotto, pronta a spillare la verità e rivelare scottanti retroscena, si parla anche di un nuovo contratto televisivo. Secondo Novella 2000, infatti, Barbarella sarebbe contesa da Rai e Discovery, che la vorrebbero a tutti i costi come loro nuovo volto.

“Considerata tra i più quotati cavalli di razza della tv italiana: le trattative sono tra Rai e Discovery. Un gruppo non esclude l’altro”, questa l’indiscrezione che apre ad un nuovo scenario inatteso. Barbara potrebbe approdare in Rai, ma anche su Discovery magari con un programma in prima serata. Lei, nel frattempo, sta cercando di glissare sul suo futuro, forse ancora in attesa di capire quale offerta sia la più allettante.

D’Urso si sta concentrando sulla sua attività teatrale con lo spettacolo Taxi a due Piazze, diretto da Ray Cooney, che le sta dando un grande successo e soddisfazione e con il suo "lavoro" da nonna a tempo pieno della piccola Matilde, decisamente la luce dei suoi occhi.