Barbara d’Urso potrebbe prendere il posto di Mara Venier a Domenica In? Le parole della conduttrice veneta

Mara Venier a settembre condurrà per l'ultimo anno il talk show pomeridiano di Rai1, Domenica In. Chi prenderà il suo posto? La risposta della conduttrice sulla collega Barbara D'Urso.

Mara Venier a settembre, condurrà per l'ultimo anno il talk show pomeridiano di Rai1, Domenica In dopo sette anni consecutivi.

In una recente intervista, alla conduttrice veneta è stato se Barbara D'Urso potrebbe prendere il suo posto e la Venier ha aperto uno scenario interessante sul futuro della collega:

“Io e Barbara d’Urso ci siamo scritte. Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava”.

Come è ormai noto, alla D'Urso non è stato rinnovato il suo contratto con Mediaset e non sarà più al timone di Pomeriggio 5. Proprio nella giornata odierna, la conduttrice è tornata sull'argomento non nascondendo il suo rammarico per non essere più la padrona di casa di un programma nato con lei e a cui era molto legata.

Sul futuro della conduttrice campana pare ci siano diverse ipotesi. In primis il teatro e sul piccolo schermo si è parlato invece del debutto su altre piattaforme ma anche di un corteggiamento serrato di Milly Carlucci che la vorrebbe nella squadra di Ballando con le Stelle.